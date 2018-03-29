Успейте зарегистрироваться на Грузовую панораму!

В день нашего юбилея мы не будем рассказывать о себе. Наши читатели и так знают: уже двадцать лет «РЖД-Партнер» честно работает, поставляя им достоверную и качественную информацию. На семинаре мы будем говорить о том, что сегодня происходит в транспортном сообществе и влияет на деятельность грузоотправителей, операторов подвижного состава, экспедиторов, логистов и всех профессионалов, участвующих в процессе грузоперевозок. На Деловом завтраке, открывающем Большой семинар, мы обсудим ход реформы отрасли и последние предложения по созданию Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок. На пленарной дискуссии — поговорим о том, как ужиться с волатильностью отечественной экономики. На круглом столе для всех участников семинара — подискутируем о дефиците подвижного состава в преддверии высокого сезона. На остальных сессиях — узнаем об актуальных тенденциях в сфере перевозок угля и горно-металлургических грузов, нефти и продуктов нефтехимии, удобрений, зерна, щебня и товаров, транспортируемых в контейнерах и рефрижераторном подвижном составе.

Деловая программа завершится вечерним приемом, который мы долго и старательно готовили для вас. Прием будет полезным: вы сможете помочь ветеранам железнодорожного транспорта, приобретая уникальные лоты, выполненные руками сотрудников редакции. Прием будет увлекательным и веселым: блеснуть вашей эрудицией и чувством юмора вы сможете, сыграв в «60 секунд» — аналог популярной игры «Что? Где? Когда?» на транспортную тематику.