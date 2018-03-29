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Аудиторы проверят, как в Рязани тратят деньги на охрану памятников истории
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Аудиторы проверят, как в Рязани тратят деньги на охрану памятников истории 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Контрольно-счётная палата Рязанской области приступает к проверке целевого и эффективного использования денег регионального бюджета, выделенных на реализацию целевой программы «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия Рязанской области на 2016-2020 годы». Об этом сообщается на сайте КСП.
По мнению аудиторов, проблема сохранения объектов культурного наследия сейчас стоит особенно остро. На территории Рязанской области государством охраняется 682 объекта культурного наследия, в том числе 332 объектов культурного наследия федерального значения. Из них 191 объект — памятники архитектуры, истории, искусства и ансамблей, а также два достопримечательных места «Есенинская Русь» и «Древний город Переяславль-Рязанский», 141 объект археологического наследия федерального значения), 335 объектов культурного наследия регионального значения, 15 объектов культурного наследия местного значения. Помимо того, в Рязанском регионе расположено 2506 выявленных объектов культурного наследия — памятников архитектуры, искусства, истории и объектов археологического наследия.
Отсутствие документации по государственной охране объектов культурного наследия препятствует осуществлению полноценных контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление, пресечение, предупреждение и профилактику случаев нарушений законодательства России об охране объектов культурного наследия.
В рамках контрольного мероприятия планируется проанализировать расходование денег, как областного, так и федерального бюджета, направленных на обеспечение объектов культурного наследия документацией по государственной охране и сохранению.
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