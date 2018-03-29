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Аудиторы проверят и оценят расходы на мировых судей в Рязанской области
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Аудиторы проверят и оценят расходы на мировых судей в Рязанской области 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Контрольно-счетная палата Рязанской области приступает к проверке, анализу и оценке расходов на финансирование деятельности мировых судей, сообщается на сайте КСП.
Как отмечают аудиторы, главными целями экспертно-аналитического мероприятия являются:
анализ финансирования, материально-технического и иного обеспечения деятельности мировых судей;анализ соблюдения порядка пользования и распоряжения имуществом, предназначенным для осуществления деятельности мировыми судьями;анализ ресурсного обеспечения деятельности мировых судей.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия будет подготовлен отчет.
Напомним, 27 марта на расширенном заседании коллегии Минфина РФ губернатор Рязанской области Николай Любимов поддержал предложение своих коллег о передаче полномочий на федеральный уровень по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей.
«Численность аппарата, обеспечивающего деятельность мировых судей в Рязанской области, составляет почти 200 человек и все они являются региональными государственными служащими, — отметил в своем выступлении глава региона. — Расходы на их содержание в текущем году составляют 136 миллионов рублей, или 10% общей суммы расходов на содержание исполнительных органов власти региона».
«Учитывая, что мировые судьи относятся к единой системе судов общей юрисдикции, полагаю целесообразным и расходы по обеспечению их деятельности осуществлять полностью из федерального бюджета», — подчеркнул Николай Любимов.
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