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В Кемеровской области назначен новый заместитель губернатора
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В Кемеровской области назначен новый заместитель губернатора 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Кемеровской области назначены новые заместитель губернатора и начальник департамента внутренней политики. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона.
На должность замгубернатора — руководителя аппарата администрации Кемеровской области назначена Ольга Турбаба, которая ранее была заместителем главы Кемерово.
Начальником департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области стала Валентина Назимок, которая ранее была заместителем начальника департамента — начальником управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что заместитель губернатора, руководитель аппарата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина покидают свои посты.
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