Почти полсотни населенных пунктов на Дону могут попасть в зону подтопления 

Сотрудники МЧС прорабатывают возможные сценарии таяния снегов и подъема уровня рек. При самом неблагоприятном из них — в зоне подтопления могут оказаться 1500 домов. «У нас есть расчеты по наихудшему сценарию — при достижении уровня воды до опасных явлений в зону возможного подтопления могут попасть более 1500 домов или 1600 человек в 43 населенных пунктах. В целях подготовки к безаварийному пропуску половодья Главным управлением МЧС России по Ростовской области утвержден план. В каждом муниципальном районе прошли учения по реагированию на возможную ситуацию», — сообщил ТАСС в среду заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Игорь Грамматин. Традиционно в донском регионе в первой декаде марта происходит массовое вскрытие рек. Лед тает, уровень воды повышается. Соответственно сильно увеличивается паводкоопасность. Второй опасный период — это апрель-май. Время таяния снега, подъема уровня воды в Дону и сброса воды из Цимлянского водохранилища. Сотрудники Ростгидрометцентра объявили начало половодья в третьей декаде марта. Однако пока нет причин считать возможным реализацию наихудшего прогноза. Таяние снегов происходит постепенно, вода стекает медленно. «Чрезвычайных ситуаций мы не прогнозируем, вместе с тем, Кашарский, Каменский, Миллеровский, Октябрьский, Заветинский, Мартыновский, Семикаракорский, Милютинский, Тарасовский, Ремонтненский, Обливский, Родионово— Несветайский районы и город Новочеркасск — это те районы и города, где уровни воды могут достичь неблагоприятных отметок, вода во дворы и к домам может подойти» — комментирует Игорь Грамматин. Подготовка к паводковому периоду началась еще в прошлом году. Велась работа по расчистке русел рек, углублению дна, развернуты гидрологические посты. Из областного бюджета на эти мероприятия выделили 33 млн рублей.