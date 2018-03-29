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Александр Нефедов: «Главное — обеспечить надежное энергоснабжение в паводок»
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Александр Нефедов: «Главное — обеспечить надежное энергоснабжение в паводок» 

Волга Ньюс 17 минут назад
В работе штаба приняли участие руководители органов исполнительной власти Самарской области, представители Росводресурсов и Поволжского управления Ростехнадзора. О принятых мерах по подготовке энергокомплекса Самарской области к весеннему паводку 2018 г. доложили представители сетевых организаций энергоснабжения, генерирующих компаний, ГУ МЧС России по Самарской области.
Александр Нефедов подчеркнул, что организациям энергоснабжения необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации и принять повышенные меры безопасности работы объектов электро— и теплоэнергетики в паводковый период.
"Наша главная задача в период паводка — обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжающих организаций. Крайне важно не допустить ухудшения жизнеобеспечения населения, обеспечить нормальное функционирование организаций, предприятий, учреждений. О возникающих нарушениях в работе объектов ЖКХ и ТЭК необходимо оперативно сообщать координирующим органам", — подчеркнул Александр Нефедов.
Руководители предприятий ТЭК Самарской области подтвердили, что энергокомплекс к паводковому периоду готов. Созданы запасы необходимого оборудования, материалов, техники и ГСМ. Сформированы оперативные и ремонтные бригады, проведены противоаварийные тренировки, инструктажи персонала на случай возникновения аварий. Выполнены осмотры энергообъектов, которые могут оказаться в зонах подтопления. Мониторинг паводковой обстановки ведется в постоянном режиме, налажено взаимодействие между энергокомпаниями, органами власти и МЧС.
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