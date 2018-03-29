Зачем рыболовецкой отрасли возвращаться к не оправдавшим себя аукционам?!

Слушая Послание президента , я не мог отделаться от мысли, что очень близкую модель описанного Владимиром Путиным «пространственного развития» представляет собой — не спешите удивляться — рыболовецкая отрасль.

Рыболовецкая отрасль — это ведь не только сейнеры в море. Это перерабатывающие фабрики на берегу, это логистика и транспортные цепочки, по которым рыбная продукция доставляется через всю страну в города-миллионники, лишенные доступа к морю. Это верфи, судостроительные и судоремонтные предприятия. В работе отрасли участвуют и рыбаки, и пограничники, и инженеры-судостроители, и учителя в школе поселка Рыбачий, и московские рестораторы, и посетители их ресторанов, и покупатели, которые берут в магазине килограмм трески на ужин.

Рыбопромышленная отрасль связывает нашу страну в единое пространство экономической деятельности, у которой есть и социальное, и налоговое, и множество других измерений. Об их состоянии заботится государство — важный соучастник развития отрасли. Оно следит, чтобы природный ресурс оставался возобновляемым, борется с браконьерством, контролирует экологию и разумно регулирует добычу.

Развитие рыбной отрасли — это пример успешного решения государством задачи по регулированию экономики, когда на базе стабильного развития и разумного опыта растут объемы и обороты производства, которые тянут за собой рост смежных отраслей, улучшение качества жизни в прибрежных городах — то самое гармоничное пространственное развитие территорий.

Сегодня рыбопромышленный комплекс являет собой яркий пример того, как эффективная государственная политика и стабильность «правил игры» способны возродить целую отрасль, а вернее комплекс отраслей, из руин 1990-х годов, когда добыча рыбы упала до минимума, отрасль раздирали рейдерские захваты, а рыбаки и их семьи находились на грани выживания.

Кажется неожиданным факт — рыбная отрасль по темпам инвестиций обходит даже топливно-энергетический комплекс: в 2016 году объем инвестиций по сравнению с 2008 годом вырос в 3,5 раза, тогда как в сфере добычи полезных ископаемых в среднем только в 2,5 раза. Она обеспечивает работой более 270 тысяч человек в десятке регионов страны, а с учетом смежных сфер создает более 1 миллиона рабочих мест. Платежи в налоговые и социальные фонды представители комплекса оценивают в 40 миллиардов рублей ежегодно. Об этих впечатляющих результатах и обстоятельствах, лежащих в их основе, специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) подробно писали в феврале 2018 года в исследовании «Рыбохозяйственный комплекс России : от стабилизации к развитию».

Поворотным решением для возрождения рыболовецкой отрасли стали два законодательных акта, принятых в 2003 и 2004 годах, — постановление правительства о квотах на вылов и Федеральный закон «О рыболовстве…». Они закрепляли «исторический принцип» распределения квот, при котором государство дает долгосрочное право на вылов ресурсов тщательно проверенным и давно участвующим в промысле добросовестным компаниям.

"Исторический принцип" позволил рыбакам планировать свою работу на годы вперед, получать долгосрочные кредиты, вкладываться в строительство новых судов, в береговую инфраструктуру, в подготовку квалифицированных кадров. Помимо очевидных преимуществ для предпринимателей, «исторический принцип» позволил добиться прозрачности в сфере доступа к биоресурсам, повысить эффективность контроля за выловом, что значительно снизило объемы браконьерской ловли. Рыбаки стали обеспечены работой на годы вперед, имея стабильный источник дохода.

После длительной дискуссии о необходимости сохранения квот на вылов в 2008 году на самом высоком уровне власти было решено оставить этот принцип в качестве основы и продлить срок их закрепления на следующее десятилетие. И вот к 2018 году, когда очередной срок «исторических» квот подходит к концу, снова начинаются разговоры о применении альтернативных механизмов вместо практик, принесших успех отрасли. В ноябре 2017 года появилась первая такая инициатива по пересмотру правил игры, подразумевающая введение аукционной системы распределения квот.

Но зачем ломать то, что работает? Эксперимент с аукционами уже пытались осуществить в 2001-2003 годах. Тогда по инициативе бывшего премьер-министром М. Касьянова квоты на добычу начали ежегодно перераспределять на рыночных условиях, что привело только к увеличению коррупции и росту расходов рыбохозяйственых компаний. Этот эксперимент едва не подкосил начавшую выбираться из кризиса 90-х отрасль, а сегодня нам предлагают его повторить.

Удивительно, что развязывание дискуссии о необходимости перемен касается отрасли, добившейся серьезнейших успехов благодаря стабильности. Отрасли, которая могла бы стать эталоном благотворного воздействия последовательной государственной политики на экономическое развитие.

Смена правил повлекла бы за собой серьезные негативные последствия. Под угрозой окажутся контракты на строительство рыбопромысловых судов, можно будет ожидать дефолта крупных рыбопромышленных предприятий по кредитным договорам, как следствие последует сокращение работников на берегу. И все это в прибрежных регионах севера и Дальнего Востока, не отличающихся высоким уровнем социальной устойчивости.

Целью ближайших лет, на мой взгляд, является сохранение поступательного развития на основе понятных, прошедших проверку практикой «правил игры». В этом заинтересованы все: и рыбаки, и судостроители, и рядовые покупатели. И чтобы вся система работала — эти правила должны быть долгосрочными. Это история не про маржинальность бизнеса, который традиционно заинтересован в централизации ресурсов, а про то самое гармоничное и сбалансированное развитие, о котором глава государства говорил в своем Послании. И в таком ключе попытки изменить устоявшийся порядок вещей выглядят неуместными и несвоевременными — не нужно ломать процесс, который только начал набирать ход, чтобы взамен него внедрить новый, более удобный отдельным участникам рынка.