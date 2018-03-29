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На воронежском предприятии обрушилась крыша: погиб рабочий
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На воронежском предприятии обрушилась крыша: погиб рабочий 

АиФ 17 минут назад
Фото: АиФ
Воронежские следователи проводят проверку по факту ЧП на предприятии в поселке Красный Восход, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
28 марта там обрушилась крыша. Из-под завалов вытащили травмированного рабочего, его срочно повезли в больницу, но в пути 36-летний мужчина скончался.
На месте работали следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.
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