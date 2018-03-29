На воронежском предприятии обрушилась крыша: погиб рабочий

Воронежские следователи проводят проверку по факту ЧП на предприятии в поселке Красный Восход, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

28 марта там обрушилась крыша. Из-под завалов вытащили травмированного рабочего, его срочно повезли в больницу, но в пути 36-летний мужчина скончался.

На месте работали следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.