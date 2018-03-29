Сто кубов положены, но… не положены

«В моем избирательном округе уже сложились целые очереди за древесиной на строительство домов: в Болотнинском районе — 80 человек, в Колыванском — сто, в Мошковском — сорок», — обратился к отраслевым чиновникам заместитель председателя бюджетного комитета Заксобрания Александр Аксёненко

Члены комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности воодушевились. Вопросы, связанные с лесом, неизбывно вызывают бурю эмоций — как правило, негативных. На этот раз ответ предстояло держать врио министра природных ресурсов и экологии региона Александру Дубовицкому

Сто кубов положены, но… не положены

Но прежде депутат рассказал, что в среднем в районах выделяется квота на три-четыре заявления. Люди недовольны, подчеркнул он, так как есть возможность получить древесину — все видят, что леса вокруг много, — но очередь большая, и ее не дают. Парламентарий задал главе министерства вопрос о целесообразности данной программы в ее нынешнем виде и о том, какие пути для исправления этой негативной ситуации видит ведомство. Председатель комитета Александр Морозов напомнил присутствующим, что согласно закону каждый житель Новосибирской области имеет право однократно получить для строительства жилья до 100 кубометров деловой древесины. Однако в связи с тем, что немногие могут воспользоваться этим, он также поинтересовался позицией министерства относительно данной проблемы. В своем ответе врио министра сообщил, что в настоящее время в области предельно допустимый объем изъятия древесины (так называемая расчетная лесосека) по хвойным деревьям составляет 730 тысяч кубических метров. Но если убрать отсюда перестойные леса, то останется 250–300 тысяч «кубов», годных для строительства. — Сегодня у нас очередь на получение леса в объеме 300 тысяч кубометров в год, — сказал Александр Дубовицкий. — Если мы отдадим все леса, годные для строительства, то тогда в какой-то степени сможем ликвидировать эту проблему. Но, как только мы это сделаем, количество желающих получить древесину наверняка вырастет в два раза.

Лесные доли — в бизнес?

Также врио министра сообщил участникам заседания, что в 2017 году новосибирцами было приобретено 187,6 тысячи кубических метров древесины для собственных нужд. Однако заготовлено своими силами лишь 37,5 тысячи кубометров, или 20 процентов, остальным объемом занимались предприниматели по доверенностям от граждан. — Подобная ситуация создает предпосылки для теневого оборота древесины, — подчеркнул Дубовицкий, — а решение проблемы мы видим в принятии мер экономического регулирования. Глава ведомства также довел до сведения, что в прошлом году было выявлено и зафиксировано 1 023 случая нарушения лесного законодательства. Чаще всего, по его словам, собственники лесных участков вырубают насаждения, а заготовленная таким образом древесина идет в теневой оборот. Ущерб, нанесенный при этом лесному хозяйству, составил 55 миллионов рублей, из которых возмещено пока только 19 миллионов.

И стихия «старается»