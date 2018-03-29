Русский чип: Как Чубайс Америку обгонял

Практически сразу после оглашения результатов выборов президента, 20 марта 2018 года, Путин заявил о необходимости долгосрочной программы развития отрасли микроэлектроники. «…Нужна комплексная стратегия, план действий, предусматривающие конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств», — подчеркнул президент на совещании, которое было посвящено этой проблематике.

Глава государства, однако, не сказал, что отрасль развивается бессистемно, а её отставание от лидеров становится катастрофическим. Признание этого очевидного факта должно означать автоматическую отставку Чубайса. Хотя бы потому, что именно «Роснано» несет ответственность за чудовищно низкий уровень национальных технологических компетенций в микроэлектронике.

Тем не менее, Путин все-таки заявил, что страна нуждается в создании отдельного центра, который, судя по всему, и должен будет вывести России из инновационного тупика.

Бросается в глаза, что о разработке новой государственной стратегии развития российской микроэлектроники власти заговорили сейчас, на фоне нынешних мировых реалий, которые способны уже завтра изменить расклад сил на глобальном инновационном рынке.

С одной стороны, Вашингтон резко и бескомпромиссно ужесточает условия прямых и косвенных китайских инвестиций в цифровые технологии США . В частности, Трамп заблокировал сделку по приобретению сингапурской компанией Broadcom американского производителя чипов Qualcomm. Между прочим, покупатель готов был выложить беспрецедентные $117 млрд Если бы это произошло, то технологией 5G-связи могли бы овладеть китайцы, вполне резонно посчитали в Белый дом.

О том, насколько важна эта сделка была для покупателя, можно судить по реакции на отказ генерального директора Broadcom Хок Тана. Тот лично обратился к каждому сенатору США, превознося преимущества этого поглощения. Дескать, Qualcomm под руководством Broadcom разработает беспроводные продукты 5G-связи «в направлении, которые ставит интересы США выше интересов Китая ». Более того, компания Broadcom готова была перенести свою штаб-квартиру из Сингапура в Филадельфию и дополнительно выделить $1,5 млрд на обучение американских инженеров, если Трамп согласится.

С другой стороны, Вашингтон делает ставку на Нью-Дели , как на будущий центр мирового производства коммерческой микроэлектроники. Глава Индии Нарендра Моди , видимо, готов дружить хоть с чертом, лишь бы заполучить в ближайшей перспективе современную IT-промышленность.

В период с 2016 по 2020 годы индийский сектор электроники по уже подписанным соглашениям получит $56 млрд прямых инвестиций, что позволит индусам, помимо удовлетворения внутреннего спроса, нарастить экспорт чипов и смартфонов до $80 млрд в год. Конечная стоимость этой продукции оценивается независимыми экспертами на уровне $350-400 млрд Естественно, маржа в сумме от $270 млрд до $320 млрд осядет на счетах американских транснациональных компаний.

Для этой цели американцы специально обучили порядка 200 тысяч индусских инженеров, которые будут не только производить, но разрабатывать чипы по заказам из-за океана. Ставка делается на потребительскую электронику, главным образом, на смартфоны и устройства мобильного интернета. Именно там, где сегодня заправляют компании из КНР.

Что касается самих китайцев, то у них, судя по новой программе развития электроники, есть четкое понимание грядущих трудностей. Отсюда и упор на компьютеро-ориентированные технологии, а также на производство продукции и программного обеспечения для архитектуры интернета, включая облачные хранилища. Кроме того, Пекин планирует вложить порядка $300 млрд в инновации «Умный город», чтобы в будущем продавать готовые решения для мегаполисов. При всем при этом по-прежнему приоритетом остается разработка коммерчески выгодной 5G-связи. Словом, КНР уже сегодня ищет новые ниши, но готова отстаивать уже завоеванные позиции.

Следовательно, на глобальном рынке потребительской микроэлектроники уже через пару-тройку лет до предела обострится конкуренция между Пекином и Нью-Дели, хотя деньги по-прежнему будут «стричь» заокеанские инвесторы из Уолл-Стрит и разработчики технологий из Силиконовой долины.

Напомним, нынешние мировые достижения в микроэлектронике были заложены компанией Intel , инженеры которой в конце 20 и в начале 21 веков отработали технологию напряженного кремния с медными соединениями, а также создали высокопроизводительное литографическое оборудование 90 нм-техпроцесса. Для этого было проведено огромное число экспериментов и лабораторных испытаний. Но титаническая работа оправдала себя, поскольку обеспечила Штатам баснословные прибыли и базу для дальнейшего развития.

В России же решили не биться собственным лбом о гранит науки, а пойти чужим голландским путем, пытаясь коммерциализировать уникальную (скажем — нетипичную) технологию безмасочной электронно-лучевой литографии Делфтского технического университета. Отметим, что продвигающая эту сырую идею компания Mapper Lithography, созданная в 2001 году, долго искала инвесторов, пока в 2012 году не подписала с «Роснано» стратегическое соглашение.

Голландцы, наверняка, пообещали Чубайсу золотые горы. Анатолия Борисовича даже не смутило то, что Mapper Lithography согласилось поделиться своими секретами за несерьезные сорок миллионов евро. Впрочем, деньги все равно казенные. Как здесь не вспомнить сингапурскую компанию Broadcom, готовую выложить $117 млрд за Qualcomm.

Итак, сотрудничество «Роснано» с Делфтским техническим университетом, во-первых, должно было закрыть все потребности России по микроэлектронике, причем по 32 нм-техпроцессу (и даже по 22 нм-техпроцессу). Для этого, само собой, вновь созданное российское производство чипов должно быть высокопроизводительным, а не по одной пластине в час, как сейчас. И, во-вторых, обеспечить ежегодную продажу за рубеж 20 комплектов оборудования безмасочной литографии по цене $10 млн за единицу. Об этом еще в середине 2014 года сообщил научно-технический журнал «НаноИндустрия».

«Эта технология позволяет производить электронные компоненты без использования дорогостоящих масок. От других систем электронно-лучевой литографии ее отличает применение многолучевого экспонирования multiple e-beam, — поделился почти 4 года назад генеральный директор компании «Маппер» Андрей Малышев . — …Безмасочная технология пригодна для произ­водства всей номенклатуры электронных компонентов и обеспечивает разрешение 22 нм».

Видимо, с голландцами у «Роснано» что-то пошло не так, раз Путин заявил о необходимости разработки новой «комплексной стратегии» развития национальной микроэлектроники. Да и с клиентурой у «Маппер» не густо, если судить по сайту компании: раз-два и обчелся, причем среди них значатся только доморощенные фирмы. Невольно напрашивается ехидный вопрос, почему никто из иностранных компаний не стоит в очереди за безмасочной электронно-лучевой литографией, если она так хороша и дешевле американских аналогов?

Вообще, вся эта история напоминает «Ё-мобиль» олигарха Прохорова, тоже с «уникальным двигателем», которого не было ни у немцев, ни у японцев. Между тем, за это время американцы освоили массовое производство чипов на 450 мм пластинах по 14 нм-техпроцессу, и вот у них на подходе 10 нм-техпроцесс. Более того, сегодня лидеры по электронике бьются над тем, как от кремниевых пластин перейти на кремний-германиевый сплав для отработки надежной технологии 7 нм-техпроцесса.

Трансформация в политике Индии, которая еще недавно имела плотные контакты с Россией, а теперь кооперируются с американцами, показывает, что надеется в производстве чипов нужно только на самих себя.

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