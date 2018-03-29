Если Скрипалей и отравили, то точно не веществом А-234, считает эксперт

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома. Специалисты выявили самую высокую концентрацию яда на входной двери.

"Из этого можно сделать вид, что это не «Новичок». Что угодно может быть… Это явно что-то другое… Такие нервно-паралитические газы убивают в течение двух-трех минут, либо пострадавшему должны вколоть антидот в течение двух-трех минут", — сказал Никулин.

Он пояснил, что отравленный этим газом человек «не может гулять по городу и сидеть в ресторанах». Таким образом, если Скрипали действительно были отравлены, то каким-то другим веществом, полагает эксперт.

Не исключено, что британские специалисты могли специально исказить информацию, полагает собеседник агентства.

"Такое ощущение, что получилось как с этим полонием-210 (которым, предположительно, был отравлен бывший сотрудник ФСБ РФ Александр Литвиненко ) — кто-то ходил и везде будто бы намеренно оставлял метки", — заключил эксперт.

Инцидент с отцом и дочерью Скрипалями в британском Солсбери вызвал масштабный дипломатический скандал и массовую высылку российских дипломатов из ряда стран. Власти Британии утверждают, что у отравлению Скрипалей причастно российское государство , никаких доказательств, однако, не предоставляя и отказываясь дать Москве доступ к расследованию.

Власти России все обвинения категорически опровергают и заявляют о готовности сотрудничать по расследованию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипалей — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

При этом Путин подчеркивал, что у России нет химического оружия, что подтверждено международными наблюдателями.