В Новосибирскую область прилетели спокойные коршуны 

В Новосибирске и окрестностях появились первые коршуны — птицы вернулись с зимовки.
Орнитолог Алексей Яновский рассказал корреспонденту НГС, что сейчас птицы обитают у свалок, где откармливаются после зимы.
«Уже поступали сообщения об одиночных коршунах. Сейчас они кормятся на свалках и у плотины ГЭС. Большие скопления до середины апреля будут именно на свалках: пока снег не растает, им кормиться больше негде. В будущем они широко расселятся по Новосибирской области, но в последнее время коршуны предпочитают гнездиться у больших городов птицы хорошо приспособлены к жизни рядом с человеком», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.
По словам орнитолога, коршуны не агрессивны по отношению к человеку, когда не чувствуют опасности для своих птенцов и гнёзд.
Самыми первыми в Новосибирск прилетели сороки. В конце февраля птицы начали присматривать места для будущих гнёзд.