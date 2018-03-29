В Новосибирскую область прилетели спокойные коршуны

Новосибирске и окрестностях появились первые коршуны — птицы вернулись с зимовки.

Орнитолог Алексей Яновский рассказал корреспонденту НГС, что сейчас птицы обитают у свалок, где откармливаются после зимы.

«Уже поступали сообщения об одиночных коршунах. Сейчас они кормятся на свалках и у плотины ГЭС. Большие скопления до середины апреля будут именно на свалках: пока снег не растает, им кормиться больше негде. В будущем они широко расселятся по Новосибирской области , но в последнее время коршуны предпочитают гнездиться у больших городов птицы хорошо приспособлены к жизни рядом с человеком», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.

По словам орнитолога, коршуны не агрессивны по отношению к человеку, когда не чувствуют опасности для своих птенцов и гнёзд.

Самыми первыми в Новосибирск прилетели сороки. В конце февраля птицы начали присматривать места для будущих гнёзд.