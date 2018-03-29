Безопасна ли жизнь в России?

Видеосюжет, который вы сегодня посмотрите, пришел в голову одному из наших подписчиков, и мы посчитали эту историю отличной идеей. Если мы хорошо справимся со своей задачей, то вы не только узнаете о стране, о которой у вас мало сведений, но и расстанетесь с распространенными о ней стереотипами. Кроме того, вы получите полезную информацию о стране, которую вы когда-нибудь соберетесь посетить.

В первую очередь мы хотим рассказать о России . Именно эту страну предложил наш подписчик. О России постоянно говорят во всем мире и, возможно, не всегда справедливо. Сегодня мы представим последние статистические данные, увидим, что говорят о России СМИ. Также вы узнаете, что говорят о своей стране сами россияне на различных интернет-форумах.

Итак, с точки зрения безопасности, о чем мы прежде всего задумываемся, когда отправляемся в ту или иную страну или переезжаем туда жить? Чаще всего о преступности. Но если вы — турист, то и о преступлениях в отношении туристов. Вас как иностранца, живущего в какой-либо стране, могут по ошибке принимать за туриста.

Во многих странах организованная преступность широко развита, но вам, на первый взгляд, может показаться, что вы — в безопасности. Для начала мы зайдем на сайт Numbeo, публикующий информацию о восприятии иностранцами разных стран, в данном случае — России. Согласно данным сайта, в России умеренный уровень преступности. При этом прогулка по городу в дневное время характеризуется как безопасная, и только ночью — как умеренно безопасная. Большинство типов преступлений оценены на уровне «умеренно», а кражи со взломом, нападения по этническому признаку, просто нападения и ограбления отнесены к низкому уровню вероятности.

Тем не менее процент убийств в России за 2015 год был на высоком уровне в соответствии со шкалой мировых стандартов: 11,31 на 100 тысяч человек. Это выше, чем в США . Мы заглянули в Журнал о социаномике (Journal of Socialnomics), чтобы оценить эти данные. Главной вывод состоит в том, что основной причиной убийств в России является употребление алкоголя. Действительно, насколько нам известно из других источников, в России пьют много, в особенности мужчины.

Вы также можете познакомиться с тем, что говорят о путешествии или жизни в России наши государственные органы. Госдепартамент США утверждает, что насильственные преступления в России не являются чем-то необычным и что употребление алкоголя может стать причиной для нападения или ограбления туристов в ночных клубах, пабах или по пути домой. В памятке Госдепа также упоминаются такие виды преступлений, как карманные кражи, погромы, воровство, которые происходят в оживленных местах или в метро. Здесь же перечислены некоторые из негативных инцидентов, с которыми пришлось столкнуться иностранцам в России. В частности, говорится об избитом до смерти японце, а также о преступлениях, совершенных против местных жителей. Все это не выглядит слишком ужасным, тем более что количество нападений значительно сократилось за последнее десятилетие.

МИД Ингушетию, Великобритании информирует, что «большая часть России, от ее западных окраин до дальневосточного побережья, безопасна». При этом не рекомендуется посещать Чечню Дагестан и некоторые районы Ставропольского края : Буденновский, Левокумский, Нефтекумский, Степновский и Курский. Сообщается, что 150 тысяч британских туристов, посетивших Россию, не столкнулись ни с какими проблемами (в сфере безопасности). Вместе с тем отмечается, что большинство преступлений совершаются уличными воришками, интернет-мошенниками или клофелинщиками. Если вы будете вести себя в пределах разумного, то вам ничего не угрожает, отмечается в рекомендации МИД Великобритании. Люди разной этнической принадлежности не становятся объектами негативного отношения. И это несмотря на то, что Россия нередко подвергалась клеветническим обвинениям в расизме.

Теперь обратимся к сайту «Квора» (Qwora), где россияне отвечали на вопрос: «Насколько Россия безопасна для иностранцев?» Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов согласен с мнением внешнеполитических ведомств США и Великобритании: опасайтесь воров и карманников. Он также отмечает, что Россия в целом безопасна для иностранцев, но при этом не следует посещать неблагополучные районы. Он называет их «спальными районами» и перечисляет некоторые из них. Но все мы знаем, что такие неблагополучные районы существуют в любом городе. Другой респондент по имени Сергей Лурье рассказал, что в Москве есть районы, где по ночам орудуют преступники, поэтому в темное время суток надо оставаться в освещенных местах. Если мы обратимся к другим сайтам, то там говорится, что полиция в Москве повсюду и что полицейские всегда готовы прийти на помощь и немного говорят по-английски.

Большинство людей говорят тоже самое и советуют придерживаться правила: «Если вы будете вести себя разумно, не заниматься незащищенным сексом, не злоупотреблять алкоголем, быть вежливыми с незнакомцами, то все будет в порядке».

И еще один вопрос. А как себя чувствую в России представители секс-меньшинств? Это интересно с учетом тех ужасных новостей, которые приходят из России на эту тему. Согласно информации специализированных сайтов, в России распространена гомофобия. Однако столкнуться с какими-то проблемами вы не должны. Геи, рассказавшие на Qwora о своих поездках в Россию, отметили, что они не столкнулись с притеснениями. Один из россиян отметил, что не нужно акцентировать внимание на своей сексуальной ориентации и тогда не возникнет никаких проблем.

В России на 100 тысяч жителей приходится 410 заключенных по состоянию на 2018 год. Общее число заключенных, в том числе, находящихся под следствием, насчитывает 602 тысячи человек из 147-миллионного населения России. Не нужно говорить, что это намного меньше чем в США. Но это все же довольно высокий показатель в сравнении с другими странами. Около 9 процентов россиян владеют огнестрельным оружием, по данным Таймс (The Times). Это свидетельствует о том, что Россия — не та страна, о которой говорят «одержимая оружием».

Есть еще вопрос безопасной езды. Можно вспомнить о Таиланде — замыкающим список стран по безопасному отдыху. Помимо того, что в Таиланде развита преступность в отношении туристов и нежелательно ссориться с местными водителями скутеров, вы можете обнаружить, что большая часть смертельных случаев с приезжими и туристами связана с ДТП на дорогах.

А что же Россия, откуда приходит так много экстремальных видео с происшествиями на дорогах? Россия не вошла в TOP-25 последнего списка самых опасных стран для вождения. Тем не менее, 18,9 погибших на дорогах на 100 тысяч жителей — довольно низкий показатель безопасности. Согласно данным «Экспатики» (Eхpatica), в России низкий уровень дорожной безопасности, несмотря на то, что в последние годы дисциплина вождения повысилась, количество несчастных случаев в период с 2010 по 2015 гг. снизилось на 14 процентов, а смертельных случаев — на 11 процентов. К негативным факторам относятся плохие дороги, сложные погодные условия, особенности правил дорожного движения, которые вы должны изучить, прежде чем сесть за руль. Также отмечается, что водители в России часто перестраиваются из полосы в полосу, ездят быстро и неаккуратно, игнорируя правила ПДД. В последнее время это стало происходить меньше, так как полицейские реже стали брать взятки и принимают жесткие меры в отношении таких водителей.

Что еще представляет опасность при посещении в другую страну или переезде в нее? Пищевое отравление? Да. Это из-за того, что вы должны чем-то питаться. Любители путешествовать по миру знают, что есть такие станы, где легко можно столкнуться с такими казусами, как «Дели белли» (расстройство желудка во время или после поездки в Индию — прим. ред.) или «Месть Монтесумы» (расстройство кишечника после питья сырой воды в Мексике — прим. ред.). Россия не входит в список стран, где подобное может произойти.

Что можно сказать о животных в России? Ведь укус паука, змеи или даже москита может стать смертельным для путешественника. Если вы окажетесь в дикой природе на территории России, то вы можете столкнуться с опасными хищниками. Опасайтесь медведей, тигров, а также гадюк и пауков. Но зато вам не надо беспокоиться по поводу возможности заразиться малярией и лихорадкой денге.

В общем, вы не должны столкнуться с преступностью в России, если, конечно вы не любитель много выпить или блуждать по темным улицам за неизвестными личностями, пообещавшими продать вам запрещенные вещества. Кроме того, не стоит садиться за руль, если вы не ознакомились с правилами дорожного движения, а также участвовать в политических акциях протеста.