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Куба: массовая высылка российских дипломатов поставит под угрозу международную стабильность
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Куба: массовая высылка российских дипломатов поставит под угрозу международную стабильность 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Гавана, 28 марта /Синьхуа/ — Куба выступает против массовой высылки некоторыми странами российских дипломатов, считая, что такие односторонние действия поставят под угрозу международную стабильность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел страны в среду.
В заявлении отмечается, что Гавана выражает озабоченность в связи с решением США и некоторых стран-членов НАТО выслать многочисленную группу российских дипломатов. «Куба уверена в том, что именно сотрудничество должно преобладать над конфронтацией, а односторонние действия должны отвергаться, так как наносят вред международной стабильности», — подчеркивается в документе.
Представитель МИД Кубы Алехандро Гонсалес Галеано заявил, что такие действия были предприняты без получения результатов беспристрастного расследования событий и не согласовываются с диалогом, пониманием и сотрудничеством, которые должны преобладать в международных отношениях как путь решения любых противоречий в соответствии с духом норм международного права и устава ООН.
Напомним, что в настоящее время наблюдается дальнейшая эскалация напряженности в дипотношениях, вызванная инцидентом в Солсбери, когда был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, в ответ на это 17 марта правительство РФ объявило о высылке 23 британских дипломатов. 26 марта 16 стран-членов Евросоюза, США, Канада, Албания, Норвегия, Македония, Украина и другие страны решили выслать более ста российских дипломатов. —0—
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