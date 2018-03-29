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В «Верхне-Пуровском» торопятся родиться соболята. Это к весне
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В «Верхне-Пуровском» торопятся родиться соболята. Это к весне 

ИА Север-Пресс 31 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
В совхозе «Верхне-Пуровский» началось щенение соболей. На сегодня потомство появилось уже у 22 самок, около 60 щенков.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила заместитель генерального директора по производству предприятия Марина Вороненко. Она отметила, что щенение в этом году началось раньше обычного, в прежние года в это время мамами становились четыре-пять соболих.
«Может, это к весне, а может, просто от хороших условий содержания», — пояснила замдиректора.
Сейчас звероводы ожидают пополнение у более 1200 самок. Соболята рождаются крепкими и здоровыми. В настоящее время для них главное — полноценное питание и правильный уход. По словам Марины Вороненко, кормят зверей в основном местной рыбой и мясом. В Пуровском районе активно ведётся рыбодобыча, и соболям всегда перепадает мелкая рыба в основном плотва и ерши. Недавно из Мурманска пришли два вагона с головами трески. Что касается оленины, в рацион животных входит так называемый «тощак» и субпродукты, поставляемые пуровскими хозяйствами. При этом соболей обеспечивают всеми необходимыми витаминами и минералами, они прихотливы во всём и требуют особого ухода.
На предприятие имеется один ручной соболь по кличке Тимоша, который появился на свет в самый первый северный приплод, в 2009 году. Он был болен, и пока специалисты его выхаживали, привязался к людям.
Уникальная продукция мастеров пушно-меховой мастерской предприятия пользуется популярностью далеко за пределами Ямала. Мех ямальского соболя, выращенного в суровых северных условиях, высочайшего качества, отлично подходит для шуб. Он пушистый и ложится очень красиво. Из шкур соболя в мастерской производятся изделия на заказ. Также совхоз учувствует в специализированных выставках, ярмарках разного уровня. Шкурки самцов идут на пошив шуб, шапок, жилетов. Шкурки самок — более тонкие и нежные, их используют в таких изделиях, как шарфы, накидки.
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