Ещё
Количество нарушений «Правил из восьми пунктов» в Китае в феврале стало самым низким за последние полгода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Количество нарушений «Правил из восьми пунктов» в Китае в феврале стало самым низким за последние полгода 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — В феврале 2018 года были выявлены 2516 случаев нарушения «Правил из восьми пунктов», что стало минимальным показателем за последние полгода, 3590 нарушителей были привлечены к ответственности, сообщается на совместном сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета КНР.
Как уточняется в сообщении, 666 выявленных нарушений были связаны с выплатой надбавок и компенсаций, 448 — с получением материальных ценностей и денежных средств в виде подарков, 437 — с комплектованием и использованием служебных автомобилей, 330 — с организацией застолий за счет казны, 267 — с проведением чрезмерно пышных свадебных и похоронных церемоний, 100 — с использованием средств казны на оплату туристических поездок внутри страны и четыре — поездок за границу, 85 — со строительством роскошных общественных и служебных зданий, остальные 179 нарушений касались других вопросов.
В числе привлеченных к ответственности — 48 должностных лиц в ранге начальника управления, 375 — начальника отдела и 3167 более низкого уровня.
Количество выявленных нарушений и привлеченных к ответственности существенно снизилось по сравнению с январскими показателями /4058 случаев и 5641 человек/.
Тем не менее, совокупные показатели января-февраля 2018 года /6574 нарушения и 9231 нарушитель/ все же превзошли прошлогодние показатели за аналогичный период /4855 нарушений и 7103 нарушителя/, что, как отмечается в сообщении, свидетельствует о недопустимости ослабления усилий по улучшению рабочего стиля и борьбе с коррупцией.
Именно в этих целях в декабре 2012 года Политбюро ЦК КПК приняло «Правила из восьми пунктов». -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Из Синьсяна в центральнокитайской провинции Хэнань вышел первый товарный поезд в Центральную Азию В рамках международных грузовых перевозок Китай-Европа открыт новый маршрут Сянъян- Ухань-Гамбург Куба: массовая высылка российских дипломатов поставит под угрозу международную стабильность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло49
Россия приготовила ответ США101
Азербайджан забраковал российское оружие299
Блогер Варламов задержан в Москве56
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине713
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
06:07
Число пострадавших в Кемерово возросло
Происшествия
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение