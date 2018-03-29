Количество нарушений «Правил из восьми пунктов» в Китае в феврале стало самым низким за последние полгода

Пекин, 29 марта / Синьхуа / — В феврале 2018 года были выявлены 2516 случаев нарушения «Правил из восьми пунктов», что стало минимальным показателем за последние полгода, 3590 нарушителей были привлечены к ответственности, сообщается на совместном сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета КНР

Как уточняется в сообщении, 666 выявленных нарушений были связаны с выплатой надбавок и компенсаций, 448 — с получением материальных ценностей и денежных средств в виде подарков, 437 — с комплектованием и использованием служебных автомобилей, 330 — с организацией застолий за счет казны, 267 — с проведением чрезмерно пышных свадебных и похоронных церемоний, 100 — с использованием средств казны на оплату туристических поездок внутри страны и четыре — поездок за границу, 85 — со строительством роскошных общественных и служебных зданий, остальные 179 нарушений касались других вопросов.

В числе привлеченных к ответственности — 48 должностных лиц в ранге начальника управления, 375 — начальника отдела и 3167 более низкого уровня.

Количество выявленных нарушений и привлеченных к ответственности существенно снизилось по сравнению с январскими показателями /4058 случаев и 5641 человек/.

Тем не менее, совокупные показатели января-февраля 2018 года /6574 нарушения и 9231 нарушитель/ все же превзошли прошлогодние показатели за аналогичный период /4855 нарушений и 7103 нарушителя/, что, как отмечается в сообщении, свидетельствует о недопустимости ослабления усилий по улучшению рабочего стиля и борьбе с коррупцией.

Именно в этих целях в декабре 2012 года Политбюро ЦК КПК приняло «Правила из восьми пунктов». -0-