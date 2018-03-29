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Российские следователи направят в Великобританию запрос о правовой помощи по «делу Скрипалей»
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Российские следователи направят в Великобританию запрос о правовой помощи по «делу Скрипалей» 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Следственном комитете РФ добавили, что готовы к дальнейшему сотрудничеству с Великобританией в рамках расследования дела.
Следственный комитет России передал запрос о правовой помощи по делу об отравлении Юлии Скрипаль для направления компетентным органам Великобритании.
Российская сторона просит выяснить обстоятельства, при которых совершено покушение на убийство, и предоставить копии материалов расследования, таких как: результаты осмотра места, где обнаружили Юлию Скрипаль в бессознательном состоянии, и итоги ее медосвидетельствования.
В ведомстве добавили, что готовы к дальнейшему сотрудничеству с Великобританией в рамках расследования дела. ЧТО ПРОИЗОШЛО
4 марта британская полиция сообщила, что обнаружены два человека, отравившиеся неизвестным веществом. Они находились в критическом состоянии. Позднее появилась информация, что пострадавшие — это российский экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище на территории Великобритании в 2010 году после обмена разведчиками, и его дочь Юлия.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к данному преступлению причастна Россия. Позже британские власти заявили, что все двусторонние контакты с Россией приостановлены. Кроме того, Британия выслала со своей территории российских дипломатов, ее примеру последовали и ряд других стран.
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