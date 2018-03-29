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Останки тел погибших в «Зимней вишне» отправят в Москву на экспертизу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Останки тел погибших в «Зимней вишне» отправят в Москву на экспертизу 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В четверг, 29 марта, останки погибших отправят в столицу. Как сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании у президента России, на данный момент опознаны только 27 погибших, чьи тела уже переданы родным, а некоторые отправят в Томск и Красноярск: ««Остальные тела не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная молекулярно-генетическая экспертиза. Ее будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы», — цитирует министра ТАСС.
Отмечается, что проведение экспертизы займет не менее 21 дня.
Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, еще 76 пострадали. Президент России на встрече с главой СКР Александром Бастрыкиным заявил, что выводы расследования должны быть сделаны, невзирая на должности фигурантов. По словам главы федерального ведомства на данный момент следствие рассматривает две основных версии ЧП: неисправность электропроводки и поджог. Накануне были арестованы на два месяца управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, а также охранника Сергей Антюшин, не нажавший кнопку оповещения.
Фото: mchs.gov.ru.
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