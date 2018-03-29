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В Госдуме оценили идею ввести ответственность за распространение фейков в соцсетях
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Госдуме оценили идею ввести ответственность за распространение фейков в соцсетях 

RT на русском 48 минут назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал предложение Молодёжного парламента установить административную ответственность для блогеров за распространение недостоверной информации после трагедии в Кемерове. «Я, безусловно, могу поддержать инициативу наведения порядка в целом, но с трудом представляю, каким образом эту ответственность потом экстраполировать на физических людей. Человек может сказать, что это не мой аккаунт, кто-то взял мою фотографию, от моего лица ведёт помощник, я был не в курсе. Сначала нужно вводить регистрацию для пользователей по аналогии с подтверждением доменного имени. Когда присутствуют паспортные данные физического лица или документы юрлица. В ближайшие пять лет этот вопрос будет поставлен перед обществом и интернет-сообществом», — пояснил Свинцов.
Депутат отметил, что в настоящее время влияние соцсетей и блогеров — лидеров мнений внутри интернет-сообщества очень велико.
«Мы близки к моменту, когда в соцсетях регистрация аккаунта будет доступна только по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность. Только после этого можно говорить про административную или уголовную ответственность, когда, например, будут распространять недостоверную информацию», — заключил Свинцов.
Ранее в экспертном совете молодых журналистов и блогеров при Молодёжном парламенте Госдумы предложили установить ответственность для блогеров за распространение недостоверной информации.
RT на русском: последние новости
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