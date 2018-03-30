Евреи в России начинают отмечать Песах

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Еврейские общины в 180 городах России начинают в пятницу вечером отмечать Песах, который продлится неделю. Он установлен в память об избавлении от 400-летнего рабства.

Это библейское событие произошло почти 3,5 тыс. лет назад, когда пророк Моисей вывел свой народ из египетского плена.

Трапеза в синагоге

"Центральная традиция праздника — это пасхальный седер (трапеза), каждый элемент которого несет символическое значение и напоминает о событии, которое мы отмечаем", — рассказал ТАСС пресс-секретарь главного раввина России Михаил Лидогостер.

"В этом году для российских общин заготовлено около 100 тонн мацы, из них 80 — российского производства, остальная часть — израильская", — отметил он.

Пресный хлеб, сделанный лишь из муки и воды без дрожжей, — маца, символизирует чистоту и покорность перед Богом. Любые квасные продукты — «хамец», связанные, напротив, с самовозношением и гордостью, в Песах употреблять запрещено.

Кроме того, пресный хлеб — это дань памяти об исходе евреев из Египта , когда в спешке взяли в дорогу хлеб из еще не успевшего подняться теста.

В Московском еврейском общинном центре в Марьиной роще пасхальный седер возглавит главный раввин России Берл Лазар, а в старинной столичной Хоральной синагоге в Большом Спасоглинищевском переулке — руководитель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России раввин Адольф Шаевич

Марафон раввинов

В тех городах, где нет синагоги или своих раввинов, еврейские общины навестят студенты религиозных школ — ешив.

"В преддверии Песаха 70 молодых раввинов из Москвы отправились с пасхальным марафоном по стране. Они посетят 35 городов и привезут в общины все необходимое для праздника, в том числе мацу и продуктовые наборы для нуждающихся", — отметил Михаил Лидогостер.

В Песах никто не должен чувствовать себя несчастным или ущемленным. «В синагогах в течение праздничных дней пройдет множество седеров, чтобы все прихожане могли бы принять в них участие», — пояснил пресс-секретарь главного раввина.

Пасхальные пожелания

Важнейшая часть седера — это чтение пасхальной агады, сборника молитв и песнопений, повествующих об исходе из Египта.

"Во время седера, когда мы все вместе заново переживаем историю выхода из Египта, мы поднимаем четыре бокала вина и прославляем Всевышнего за дарованную нам свободу", — рассказал главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.