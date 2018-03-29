Врио губернатора поручил проверить документы о приемке ТРЦ в эксплуатацию

Врио губернатора сказал журналистам, что в понедельник начнутся проверки торгово-развлекательных комплексов Новосибирска силами надзорных ведомств, а также самих собственников торговых объектов. Они должны самостоятельно провести проверку систем сигнализации и внеплановые тренировки по действиям персонала при эвакуации посетителей.

«Я поручил министерству строительства Новосибирской области поднять документы о приемке подобных объектов в эксплуатацию с целью выявить, не было ли каких-то подводных камней, замечаний в отношении систем пожаротушения, дымоудаления и других систем безопасности, — сказал Андрей Травников . — Мы пока не намерены выходить с инициативами, дополнительно ограничивающими строительство объектов и переоборудование зданий. Я думаю, что эти решения не должны быть спонтанными. Специалисты должны оценить СНИПы и другие технические регламенты, которые сегодня применяются при проектировании строительства, и принять решение. Если оглядываться на трагедию, которая случилась в Кемерово , первой по результатам обследования была проблема исполнения технических регламентов как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации».

Также руководитель региона отметил, что на проверки состояния технической документации определен двухнедельный срок.