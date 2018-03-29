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Первый на Дальнем Востоке православный медиафорум пройдет в Биробиджане в конце мая
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Первый на Дальнем Востоке православный медиафорум пройдет в Биробиджане в конце мая 

Дальний Восток 48 минут назад
Фото: Дальний Восток
Православный медиафорум впервые проведут на Дальнем Востоке. Форум пройдет в Биробиджане в конце мая, сообщает в четверг управление по внутренней политике Еврейской автономной области (ЕАО).
«Первый Дальневосточный православный медиафорум «Доброе слово» пройдет в Биробиджане. <> Уже известна дата — 26−27 мая», — говорится в сообщении.
Организаторами мероприятия выступают Биробиджанская епархия, правительство ЕАО и местное информационное агентство, партнером форума является Министерство по развитию Дальнего Востока. Ожидается присутствие главы ведомства Александра Галушки.
Участников форума ждут образовательные мастер-классы, конкурс журналистских работ на православную тематику, ярмарка товаров местного производства, байкерское шоу, спартакиада воспитанников патриотических клубов, мастер-класс колокольного звона.
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