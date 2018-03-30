Британские СМИ сообщили, что Юлия Скрипаль «быстро идет на поправку» 

В СМИ Великобритании появились новые подробности о состоянии пришедшей в себя после отравления Юлии Скрипаль. Напомним, вечером 29 марта телеканал ВВС сообщил, что дочь отравленного в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание в больнице и начала говорить. Как передает британский телеканал Sky News в пятницу, 30 марта, состояние Юлии Скрипаль продолжает улучшаться. По словам работников больницы, где находится девушка, пациентка больше не находится в критическом состоянии и «быстро идет на поправку». Подчеркивается, что Юлия Скрипаль уже самостоятельно принимает пищу. Британские власти рассчитывают, что девушка в скором времени сможет рассказать подробности о событиях, предшествующих отравлению. При этом сам Сергей Скрипаль по-прежнему находится в критическом состоянии.