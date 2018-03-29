В Совете Федерации планируют определить порядок работы самозанятых граждан до конца года

Председатель комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассчитывает, что определить статус самозанятых граждан и урегулировать их деятельность удастся до конца 2018 г. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва»

«Прежде всего, необходимо определить правовой статус самозанятых граждан. Над этим сейчас работает Минюст . Также правительством подготовлены изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Только после определения понятия самозанятых можно переходить к закреплению перечня разрешенных видов деятельности, установлению механизмов налогообложения и уплаты страховых взносов. Рассчитываем, что эту работу удастся завершить до конца года», — сказал С. Рябухин.

Он напомнил, что комитет уже два года работает над указанным вопросом. В части определения порядка налогообложения самозанятых сенаторы предлагают установить фиксированный платеж за патент, который в том числе будет включать суммы взносов в государственные внебюджетные фонды.

«Следует отметить, что максимально упрощенный порядок регистрации и уплаты налогов является необходимым условием создания благоприятных условий для перехода указанной категории граждан в правовое поле», — уточнил глава комитета.