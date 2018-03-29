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В Совете Федерации планируют определить порядок работы самозанятых граждан до конца года
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В Совете Федерации планируют определить порядок работы самозанятых граждан до конца года 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Председатель комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассчитывает, что определить статус самозанятых граждан и урегулировать их деятельность удастся до конца 2018 г. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Прежде всего, необходимо определить правовой статус самозанятых граждан. Над этим сейчас работает Минюст. Также правительством подготовлены изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Только после определения понятия самозанятых можно переходить к закреплению перечня разрешенных видов деятельности, установлению механизмов налогообложения и уплаты страховых взносов. Рассчитываем, что эту работу удастся завершить до конца года», — сказал С. Рябухин.
Он напомнил, что комитет уже два года работает над указанным вопросом. В части определения порядка налогообложения самозанятых сенаторы предлагают установить фиксированный платеж за патент, который в том числе будет включать суммы взносов в государственные внебюджетные фонды.
«Следует отметить, что максимально упрощенный порядок регистрации и уплаты налогов является необходимым условием создания благоприятных условий для перехода указанной категории граждан в правовое поле», — уточнил глава комитета.
С. Рябухин также отметил, что 17 апреля на площадке Совета Федерации будет проведен «круглый стол», на котором сенаторы, а также представители федеральных органов власти, эксперты и предприниматели обсудят статус самозанятых граждан, вопросы их постановки на учет и налогообложения доходов.
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