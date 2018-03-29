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Тим Кук уверен, что iPhone создается в США, а не в Китае
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Тим Кук уверен, что iPhone создается в США, а не в Китае 

iPhones.ru 57 минут назад
Фото: iPhones.ru
Тим Кук уверен, что iPhone создается в США, а не в КитаеКогда между закоренелыми фанатами iPhone и теми, кто предпочитает более доступный смартфон на Android возникают споры по части «у тебя низкосортный китаец», невольно вспоминаешь — Assembled in China («собрано в Китае») написано практически на любом современном смартфоне. Такая же надпись значится и на всех гаджетах Apple. Тем не менее, глава компании Тим Кук не согласен с утверждением, что iPhone создается не в США.
Мы создаем все комплектующие именно здесь. Но пользователи обращают внимание на то, где именно был собран гаджет.
СЕО пояснил, что в серийном производстве необходимо думать о сборке сразу в нескольких точках. Тим Кук напомнил, что ключевые компоненты iPhone создаются именно в США. Покрывающее дисплей стекло производит компания Corning (Кентуки), модуль TrueDepth для Face ID разрабатывают в Техасе, ряд чипов и микросхем также произведены на территории американских предприятий. Затем все комплектующие высылаются на завод Foxconn или Pegatron, где и происходит дальнейшая сборка.
Мы знаем, что Apple могла бы создавать свои продукты исключительно на территории США. Наша компания может не зависеть от других. Мы любим нашу страну, мы патриоты, и мы хотим создать как можно больше рабочих мест на территории США.
В США в Apple работает более 84 000 человек. В ближайшие пять лет компания хочет увеличить количество рабочих мест до 100 тысяч. Глава Apple уверен, что сейчас особое внимание необходимо уделять именно обучению персоналу. По мнению Кука, за квалифицированным рабочими будущее.
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