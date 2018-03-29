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В селе под Волгоградом большая вода заперла в домах сотни людей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В селе под Волгоградом большая вода заперла в домах сотни людей 

v1.ru 57 минут назад
Фото: v1.ru
В селе Садки Дубовского района Волгоградской области из-за паводка в водном плену оказались десятки домов. Хлынувшая с полей талая вода заперла в домах сотни человек. Затопленными оказались целые хозяйства.
Выбраться сегодня по своим делам за пределы двора могут далеко не все жители села Садки. Вода подступила к порогам жилищ.
— В наше село с большой водой паводка пришла настоящая беда, — рассказали V1.ru местные жители. — У многих из нас топит дома, подвалы, подворья. По меньшей мере, уже затопило около 50 домовладений.
Под Волгоградом затопило село
Вчера по селу на тракторе проехался местный фермер Валерий Выдрин. Мужчина снял на видео происходящее в селе. На кадрах хорошо видно, что проехать по улицам можно только на тракторе. В таком положении люди живут уже четвертый день.
— Среди местных жителей есть люди преклонного возраста, — говорят сельчане. — Не дай Бог, кому-то потрубуется помощь медиков. До нас просто не доберутся.
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