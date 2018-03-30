В паводок на 22-х затороопасных участках малых рек проведут взрывные работы

В четверг, 29 марта, врио первого вице-губернатора Александр Нефёдов провёл в режиме видеоконференции с главами городов и районов заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии, на котором обсуждалась подготовка муниципальных образований к предстоящему половодью, сообщает правительство Самарской области

Началось заседание с уточнённого прогноза на весенний паводок 2018 года. По словам руководителя ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдара Мингазова, ожидается половодье выше среднемноголетних значений. На реках Большой Черемшан, Кондурча, Чапаевка, Сызрань и Чагра ожидается подъём воды на 30 — 175 см от нормы. На это будет влиять и высота снежного покрова (по данным на 28 марта она в среднем по области — 57 см, или 204% от нормы), и небольшая (53 см при норме 82 см) глубина промерзания почвы, и запас воды в снеге (110% от нормы). По данным синоптиков 1-4 апреля нас опять ожидают осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождём.

Поэтому перед муниципальными службами, энергоснабжающими предприятиями, организациями в сфере ЖКХ, дорожниками стоит первостепенная задача по подготовке территорий к пропуску паводковых вод. Для этого в каждом городе и районе уже созданы оперативные штабы, проводится ежедневный мониторинг паводковой обстановки, сделан необходимый запас техники, оборудования, ГСМ и пр.

Глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил о проделанной подготовительной работе. Для снижения негативного воздействия весенних вод запланировано проведение взрывных работ на 22-х затороопасных участках малых рек. Для контроля за гидрологической обстановкой на территории области планируется задействовать 16 стационарных и один временный гидропост, проведение воздушной разведки с привлечением шести единиц авиации. Налажено информационное взаимодействие по мониторингу противопаводковой обстановки с управлениями МЧС России Республики Татарстан , Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей и департаментом по ЧС Западно-Казахстанской области Республики Казахстан . На случай подтопления территорий населённых пунктов спланированы места для возможного временного размещения людей и домашнего скота. Сформирована достаточная для реагирования группировка сил и средств. Всего подготовлено более 6200 человек личного состава, 830 единиц автомобильной техники, 388 единиц специальной и 240 единиц инженерной техники, 73 плавсредства, предусмотрены финансовые и материальные резервы.

Для обеспечения безопасного прохождения половодья достигнута договорённость об увеличении с 31 марта сброса Жигулевским гидроузлом до 9,5-10 тыс. м3в секунду. Это позволит увеличить свободный объём Куйбышевского водохранилища на 5-10%. 18 марта был отмечен максимальный за весь период наблюдения на начало весеннего паводка уровень воды в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища— 52,86 м.

Особое внимание при подготовке к паводку уделяется гидротехническим сооружениям. По данным на 27 марта на территории региона находится 593 ГТС, из которых 53 сооружения бесхозяйные. Это в 3,5 раза меньше чем в начале 2016 года, когда их было 185. По информации областного министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, в целях снижения рисков возникновения ЧС во время паводка было проведено обследование всех бесхозяйных ГТС. По его результатам 44 признаны безопасными, на 9 ГТС проводятся подготовительные мероприятия. Все мелиоративные объекты — девять водохранилищ и сооружений с общим объёмом 110,3 млн м3, находящиеся в оперативном управлении и на балансе ФГБУ «Управление „Самарамелиоводхоз“, получили декларации безопасности ГТС. На них оформлены страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта. В целях обеспечения безопасности ГТС в период прохождения весеннего паводка на них проводится сброс воды до минимального уровня и уже закончено обследование их технического состояния.

Главы муниципальных образований доложили, что подготовку к прохождению весеннего половодья проводят в плановом режиме и выполняют весь комплекс запланированных мероприятий.