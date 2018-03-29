Власти Забайкалья намерены до конца года открыть десять реабилитационных центров

"В этом году в дополнение к существующим планируется создать десять реабилитационных центров, а до конца 2020 года такие центры будут обустроены в каждом районе. В ближайшее время центры откроются в районных больницах городов Сретенск Нерчинск . В Нерчинске полностью приобретено оборудование, проводится ремонт помещения, в Сретенске продолжается ремонт и допоставка оборудования", — уточнили в министерстве.

В Забайкалье, по информации краевых властей, создается сеть реабилитационных центров, и уже функционирует уникальная система работы реабилитационной службы.

"В состав службы входят отделения стационаров, поликлиник и специализированные амбулаторные реабилитационные центры. Инструкторы и врачи лечебной физкультуры проходят необходимое обучение как на базе читинских медицинских организаций, так и с привлечением московских специалистов", — добавили в пресс-службе.