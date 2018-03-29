Закон о запрете гавканья депутаты приняли во втором чтении

Необходимость изменений закона возникла из-за того, что горожане стали чаще жаловаться на шум от домашних питомцев соседей в многоквартирных домах.

Сегодня, 29 марта, во время работы 29 сессии Законодательного собрания, депутаты во втором чтении депутаты одобрили проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области „Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области“, в статью 4.2 Закона Новосибирской области „Об административных правонарушениях в Новосибирской области“.

»Требование исходит из необходимости соблюдать владельцами домашних животных общественный порядок, тишину и покой граждан, а также требования безопасности при содержании домашнего животного», — пояснил журналистам во время работы осенней 23 сессии заместитель председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев

Сегодня, перед началом работы 29 сессии, законодатель напомнил: необходимость изменений закона возникла из-за того, что горожане стали чаще жаловаться на шум от домашних питомцев соседей в многоквартирных домах. В случае повторных нарушений закона ответственность владельцев домашних животных будет ужесточена.

Если раньше в статье 4.2. закона об административных правонарушениях речь шла о «любых действиях, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан, в том числе личных действиях граждан, механических средствах и технических устройствах, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционировании объектов жизнеобеспечения населения», то теперь, согласно нововведению, к нарушениям покоя и тишины предлагается отнести и бездействие владельцев домашних животных по прекращению шума, исходящего от домашнего животного.

Напомним, что законопроект состоит из трех статей. Статьей 1 вносятся изменения в Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области» в части установления обязанности владельца домашнего животного принимать меры по прекращению действий питомца, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан (лая, воя и т.д.) в ночное (с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни) и дневное (с 13 часов до 14 часов по местному времени) время.

Статьей 2 вносится изменение в статью 4.2 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», позволяющее привлекать владельца домашнего животного к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан, вызванное непринятием мер по прекращению шума, нарушающего тишину и покой.

Статьей 3 определяется порядок вступления закона в силу.

Добавим, что 22 сентября 2017 года предлагаемый новосибирскими депутатами закон о запрете лая стал объектом для шуток в телешоу «Вечерний Ургант».

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