Жительница Екатеринбурга отсудила полмиллиона за отсутствие солнца

Жительница Екатеринбурга потребовала от застройщика возместить ущерб в размере 483 тысяч рублей за то, что из-за нового дома в ее квартиру перестало проникать солнце.

История эта длится уже не первый год. Еще в 2016-м жители дома на улице Новгородцевой пожаловались на практически полное отсутствие света в квартирах — он проникал только на балконы. Причиной этого люди посчитали недавно возведенную рядом 16-этажку.

"Свердловское управление Роспотребнадзора провело расследование и выяснило, что из-за строительства многоэтажного жилого дома были нарушены санитарные нормы: продолжительность непрерывной инсоляции в комнате составила 28 минут. Материалы направили в Кировский районный суд, который в декабре 2016 года рассмотрел их и не нашел в случившемся вины застройщика. Управление с выводами не согласилось и подало жалобу в областную инстанцию. В апреле 2017 года дело было рассмотрено, и строителей все же признали виновными по статье 6.3 КоАП РФ ", — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области

Застройщик пытался обжаловать решение, но безуспешно — штраф оставили в силе. Пока рассматривалось дело, одна из жительниц затененного дома обратилась в прокуратуру Кировского района.

"Она предложила предъявить в ее интересах иск о возмещении морального вреда. 28 февраля 2018 года суд рассмотрел это дело и пришел к выводу, что доводы истца обоснованы — ущерб в размере 483 000 рублей подлежит взысканию в пользу горожанки", — передает управление Роспотребнадзора.

Решение суда пока в законную силу не вступило.