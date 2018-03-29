Жительница Екатеринбурга отсудила почти полмиллиона за дом, закрывавший ей солнце

ЕКАТЕРИНБУРГ , 29 марта. / ТАСС /. Суд обязал компанию-застройщика «Новый город» выплатить жительнице Екатеринбурга почти полумиллионную компенсацию из-за того, что построенное рядом с ее домом многоэтажное здание закрывало солнце ей и соседям по дому. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области

"Суд обязал застройщика «Новый город» выплатить компенсацию в размере 483 тыс. рублей екатеринбурженке за ухудшение условий проживания", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, осенью 2017 года управление освещало ситуацию о привлечении к административной ответственности данного застройщика в связи с тем, что построенный им дом закрыл солнце для жильцов соседнего дома.

"После того, как Свердловский областной суд подтвердил обоснованность привлечения общества к административной ответственности, прокуратурой Кировского района был подан иск по просьбе одного из жителей. В связи с возведением ответчиком многоэтажного дома, при наличии достоверных данных об изменении продолжительности инсоляции и тем самым ухудшении условий проживания, установлении судом факта нарушения санитарных правил, ущерб подлежит взысканию с ООО «Новый Город» в пользу жителя", — резюмировали в пресс-службе.