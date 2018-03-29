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Жительница Екатеринбурга отсудила почти полмиллиона за дом, закрывавший ей солнце
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Жительница Екатеринбурга отсудила почти полмиллиона за дом, закрывавший ей солнце 

ТАСС 17 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Суд обязал компанию-застройщика «Новый город» выплатить жительнице Екатеринбурга почти полумиллионную компенсацию из-за того, что построенное рядом с ее домом многоэтажное здание закрывало солнце ей и соседям по дому. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
"Суд обязал застройщика «Новый город» выплатить компенсацию в размере 483 тыс. рублей екатеринбурженке за ухудшение условий проживания", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, осенью 2017 года управление освещало ситуацию о привлечении к административной ответственности данного застройщика в связи с тем, что построенный им дом закрыл солнце для жильцов соседнего дома.
"После того, как Свердловский областной суд подтвердил обоснованность привлечения общества к административной ответственности, прокуратурой Кировского района был подан иск по просьбе одного из жителей. В связи с возведением ответчиком многоэтажного дома, при наличии достоверных данных об изменении продолжительности инсоляции и тем самым ухудшении условий проживания, установлении судом факта нарушения санитарных правил, ущерб подлежит взысканию с ООО «Новый Город» в пользу жителя", — резюмировали в пресс-службе.
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