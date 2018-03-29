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В Красноярске на 4 месяца перекрыли ул. Копылова
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В Красноярске на 4 месяца перекрыли ул. Копылова 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске из-за строительства пешеходного перехода на 4 месяца перекрыли ул. Копылова.
Работы должны были начаться еще 23 марта, однако из-за погодных условий ремонт было решено отложить. В КрУДоре сообщали, что запуск движения по новой схеме состоится только после того, как комиссия убедится, что подрядной организации удалось обеспечить транспортное и пешеходное сообщение красноярцев.
В данный момент неполадки устранены и движение перекрыто. До конца августа будет действовать следующая схема: на участках по ул. Киренского от ул. Годенко до ул. Копылова; по ул. Пролетарская от ул. Киренского до ул. Партизанская и по ул. Копылова от ул. Партизанская до пересечения ул. Киренского и ул. Годенко организовано одностороннее движение.
Таким образом, автомобилисты смогут ездить из центра в сторону ГорДК и пр. Свободный по одной стороне ул. Копылова. В обратном направлении им придется двигаться по ул. Академика Киренского и ул. Красной Армии.
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