В Красноярске на 4 месяца перекрыли ул. Копылова

Красноярске из-за строительства пешеходного перехода на 4 месяца перекрыли ул. Копылова.

Работы должны были начаться еще 23 марта, однако из-за погодных условий ремонт было решено отложить. В КрУДоре сообщали, что запуск движения по новой схеме состоится только после того, как комиссия убедится, что подрядной организации удалось обеспечить транспортное и пешеходное сообщение красноярцев.

В данный момент неполадки устранены и движение перекрыто. До конца августа будет действовать следующая схема: на участках по ул. Киренского от ул. Годенко до ул. Копылова; по ул. Пролетарская от ул. Киренского до ул. Партизанская и по ул. Копылова от ул. Партизанская до пересечения ул. Киренского и ул. Годенко организовано одностороннее движение.

Таким образом, автомобилисты смогут ездить из центра в сторону ГорДК и пр. Свободный по одной стороне ул. Копылова. В обратном направлении им придется двигаться по ул. Академика Киренского и ул. Красной Армии.