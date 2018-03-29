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В парке Симферополя сменят колесо обозрения и установят концертную сцену
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В парке Симферополя сменят колесо обозрения и установят концертную сцену 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам директора парка Александра Шабанова, в недалеком будущем в главном городском парке Симферополя появятся большое колесо обозрения. Также в долгосрочной перспективе планируется установка концертной сцены и глубокая модернизация развлекательной инфраструктуры. Но все это после завершения обновления зеленых насаждений и укладки сети дорожек.
«Мы ведем переговоры о том, чтобы сменить колесо обозрения, поставить современное, которое будет в разы превышать существующее, с застекленными кабинками, возможно, они даже будут оборудованы кондиционерами и современной подсветкой. Также рассматривается возможность размещения в пруду плавающего фонтана. Помимо прочего, проводится замена зеленых насаждений на более ценные и красивые породы», — сообщил «ФедералПресс» директор парка.
Примечательно, что информация о планах реконструкции появилась в СМИ на несколько месяцев позже, чем начались сами работы. По словам Шабанова, работы по реконструкции парка ведутся с осени 2017 года.
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