Воруют продукты и металл: в прошлом году в Кургане зарегистрировано больше 200 садовых краж

На собрании в администрации Кургана начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Кургану Александр Данилов рассказал дачникам о профилактике садовых краж.

— В 2017 году из дач и садовых домов Кургана было совершено более 200 краж. Анализ показал, что 65% краж совершаются с территории неохраняемых и заброшенных товариществ. В большинстве случаев злоумышленники проникают в дома ночью, взломав замок, подобрав ключ либо через окно. Чаще всего похищают металлические изделия, электрическую и бытовую технику, строительные материалы и продукты питания, — приводит слова Александра Данилова пресс-служба УМВД России по г. Кургану.

Сотрудники полиции рекомендуют владельцам садовых участков:

организовать охрану товарищества своими силами или заключить договоры со специализированными охранными подразделениями;

обеспечить освещение садоводства электричеством;

оградить территорию кооперативов, чтобы ограничить доступ посторонних лиц на участки;

организовать контрольно-пропускную систему и видеонаблюдение на территории товарищества.