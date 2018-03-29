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Воруют продукты и металл: в прошлом году в Кургане зарегистрировано больше 200 садовых краж
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Воруют продукты и металл: в прошлом году в Кургане зарегистрировано больше 200 садовых краж 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
На собрании в администрации Кургана начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Кургану Александр Данилов рассказал дачникам о профилактике садовых краж.
— В 2017 году из дач и садовых домов Кургана было совершено более 200 краж. Анализ показал, что 65% краж совершаются с территории неохраняемых и заброшенных товариществ. В большинстве случаев злоумышленники проникают в дома ночью, взломав замок, подобрав ключ либо через окно. Чаще всего похищают металлические изделия, электрическую и бытовую технику, строительные материалы и продукты питания, — приводит слова Александра Данилова пресс-служба УМВД России по г. Кургану.
Сотрудники полиции рекомендуют владельцам садовых участков:
организовать охрану товарищества своими силами или заключить договоры со специализированными охранными подразделениями;
обеспечить освещение садоводства электричеством;
оградить территорию кооперативов, чтобы ограничить доступ посторонних лиц на участки;
организовать контрольно-пропускную систему и видеонаблюдение на территории товарищества.
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