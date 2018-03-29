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В Кирилло-Афанасиевском монастыре установили колокола
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кирилло-Афанасиевском монастыре установили колокола 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Самый маленький из них вести 8 килограммов, а самый большой — 1,7 тонн. В среду, 28 марта, на звоннице установили 11 колоколов. Первые удары с неё прозвучали в память о погибших в кемеровской трагедии.
Колокола отливали из бронзы на заводе братьев Шуваловых в Тутаеве, где возродили древний способ изготовления. Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон освятил колокола перед поднятием.
Напомним, что при советской власти в 30-ые годы в Кирилло-Афанасиевском монастыре разрушили главы церквей и колокольню.
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