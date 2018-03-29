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В двух уфимских детсадах и школе отключат воду
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В двух уфимских детсадах и школе отключат воду 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
30 марта в Орджоникидзевском районе башкирской столицы перекроют водоснабжение. К таким мерам коммунальщики решили обратиться, чтобы провести плановый ремонт. Сотрудники «Уфаводоканала» будут менять задвижку. Под отключение попало больше 20 жилых домов, два детских сада и школа.
— Жителям района с 10 до 18 часов перекроют холодную и горячую воду, — рассказали в организации.
Сотрудники предприятия приносят извинения за доставленные неудобства и просят горожан заранее запастись водой. Полный список домов, попадающих под отключение, представлен на официальном сайте «Уфаводоканала».
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