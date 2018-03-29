Конфликт в общине российских мусульман. За что ряд исламских деятелей объявляют «неверными»

Новости о жизни российской мусульманской общины редко попадают под заголовки, где фигурируют слова «конфликт», «сектантство» и прочие. Исламская умма нашей страны всегда выглядела цельным конструктом, несмотря на то, что в разных регионах мусульмане следуют разным правовым школам — мазхабам. Но в прошлом месяце произошло событие, которое уже сегодня может поколебать эту целостность.

Новые сектанты в исламе?

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) издал так называемую фетву о коранитах. Поводом для ее появления на свет послужило публичное обращение нескольких десятков исламских деятелей к главе СМР Равилю Гайнутдину . Они по факту обвиняют нескольких известных исламских богословов России в сектантстве. Последних называют коранитами и приписывают им фактическое отрицание Сунны — другого священного писания мусульман. Среди персоналий можно выделить известного философа Тауфика Ибрагима, бывшего заместителя муфтия Татарстана Рустама Батрова и имама Сергиева-Посада Арслана Садриева. Вдаваться в богословские подробности мы не станем, ибо, не посвященный в тонкости ислама, читатель вряд ли разберет написанное без энциклопедии под боком. Но этих людей и тех, кто симпатизирует их взглядам по сути признали «неверными».

Тауфик Ибрагим

Арслан Садриев

«К сожалению, в нашем обществе начали появляться люди, подвергающие сомнению значимость Сунны. Среди них оказались и имамы, которые доносят личное мнение до своих общин. Это подвигло совет улемов духовного управления мусульман России разработать соответствующее богословское заключение», — отмечает муфтий Москвы Ильдар Аляутднинов.

При этом, сами уличенные в «коранизме» деятели отрицают то, что им инкриминируют. Бывший заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров заявил «ФедералПресс» , что обвинения в его адрес несостоятельны.

«Я никогда не отрицал Сунну. К так называемым коранитам я также не имею никакого отношения», — заявил Батров.

Рустам Батров

Сторона обвинения приписывает новоявленным «сектантам» не только отрицание Сунны, но рационалистический подход к религии. В письме Гайнутдину так и отмечается, что упомянутые лица проповедуют «так называемый „рационалистический“ подход в понимании Досточтимого Корана». По мнению авторов письма, если нормы ислама будут соответствовать «времени и обстоятельствам», то это приведет к смутам и расколу. Переводя сказанное на светский язык, мы получаем классический конфликт консерваторов и реформаторов.

«Коротко говоря, нас обвиняют не только в рационализме, но и приверженности ценностям гуманизма», — отмечает Батров.

Лишь борьба за власть?

Но не только идеологические разногласия привели к скандалу, а текст самой фетвы. Выяснилось, что ее содержание неоригинально и на 50% состоит из работы арабского богослова 20 века, что может говорить о плагиате. Но это полбеды. В подтверждение постулатов фетвы ее авторы дают гиперссылки на три сайта. Один из них контролируется движением «Братьев мусульман», организацией, которая запрещена и признана террористической не территории России. При этом нет ссылок на решения совета улемов ханафисткого мазхаба. Последователей этого мазхаба больше всего на территории России. Те же татары преимущественно ханафиты. Очевидно, что после подобных шагов со стороны официального духовенства раскольнические и экстремистские настроения могут умножиться. А признание каких-либо лиц «неверными» может сподвигнуть молодые головы на опасные шаги.

Но теперь от духовного к материальному. Как сообщает источник «ФедералПресс», близкий к Совету муфтиев России, акцию по обличению новых «коранитов» инициировали несколько региональных муфтиев. Все просто — борьба за власть и независимость. Дело в том, что в конце прошлого года готовился съезд Совета муфтиев России, который должен был стать в некотором смысле поворотным. Глава Совета Равиль Гайнутдин планировал провести административную революцию и укрепить централизацию власти, так как сама организация — это довольно аморфная структура, члены которой самостоятельны. Верховенство Гайнутдина над ними формальное. Надвигающиеся изменения пришлись не всем по духу. Группа региональных муфтиев начала активно раскручивать тему «коранитов». Как сообщает источник «ФедералПресс», велись жесткие переговоры между Гайнутдином и остальными муфтиями. Идея последних видимо была такая — сказать, что Совет заполонили сектанты.

«Они, по сути, ультиматум Гайнутдину поставили: «Если хочешь загнать нас под свою крышу, тогда мы выходим из состава совета под предлогом борьбы с сектантами». Тема коранитов появилась за месяц до съезда», — отмечает наш собеседник.

Итогом этой акции стало то, что Гайнутдин пошел на компромисс. Членов Совета муфтиев не стали загонять под жесткое подчинение, но в то же время их лишили статуса сопредседателей. Они стали просто членами президиума. Муфтии отбились и сохранили свою независимость. А вот новые «неверные» остались.

Чем опасен конфликт?

По мнению некоторых мусульманских деятелей, муфтии, инициировавшие процесс против «коранитов», загоняют умму в средневековое мракобесие, перенося с точностью нормы тысячелетней давности в жизнь современных носителей ислама. Муфтии же в свою очередь считают, что их идеологические противники искажают смыслы священных писаний.

Среди обличителей рационалистического подхода в исламе много салафитов. Сегодня их называют по-разному — фундаменталисты или вахаббиты. Это мусульманские «пуритане», противники каких-либо нововведений. Именно салафиты в основном пополняют ряды ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Еще в феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии на стороне боевиков воевало 4 тысячи человек. Эксперты опасаются, что «реконкиста» консерваторов и фундаменталистов на территории России несет риски в распространении экстремистских учений.

Политологи также отмечают эту проблему. Северный Кавказ всегда считался регионом наиболее подверженным радикальным учениями. Однако, в последние годы эта тенденция начала активно распространяться и в других регионах России, в том числе в Татарстане. Политолог Аббас Галлямов считает, что мечетей, которые контролируют фундаменталисты, стало гораздо больше.

«В целом, Кавказ подвержен влиянию радикального ислама в гораздо большей степени, чем Поволжье. Однако, в последние годы ситуация на Волге тоже ухудшается, в первую очередь в Татарстане. Если в Башкирии власти смогли отстроить систему контроля за молодёжью, склонной к радикальному исламу, то в Татарстане она была слабее изначально, а после ухода Шаймиева вообще почти развалилась. Поэтому мечетей, контролируемых проповедниками, пропагандирующими «чистый» ислам, от которой до ваххабизма буквально один шаг, в Татарстане на порядок больше, чем в соседней Башкирии», — заявил Галлямов «ФедералПресс».

Фото на главной: РИА Новости/Рамиль Ситдиков