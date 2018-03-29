Орловский агропарк «Черемисино» презентовали в Воронеже

Корпорация развития Орловской области приняла участие в Международном инвестфоруме и выставке «Агро Центральная Россия и Поволжье: инвестиции в развитие» в Воронеже.

На форуме были представлены инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации действующих агропроектов. АО «Корпорация развития Орловской области» презентовала проект агропромышленного парка «Черемисино» из Должанского района.

Руководитель Центра Роман Мешков рассказал о выгодном логистическом положении площадки, транспортной и инженерной инфраструктуре и возможности строительства тепличного комплекса на территории агропарка.

Площадь агропромышленного парка составляет 38 га. Он расположен в 180 км от Орла , у границы Курской и Липецкой областей. Потенциальные инвесторы смогут приобрести землю в собственность и получить господдержку в виде льгот по налогу на прибыль и имущество.

В пресс-службе правительства отметили, что в Международном инвестиционном Форуме и выставке «Агро Центральная Россия и Поволжье: инвестиции в развитие» приняли участие более 500 инициаторов инвестпроектов из регионов России, инвесторы из стран СНГ, Азии и Европы, руководители энергетических компаний России, профильные министерства и ведомства РФ.