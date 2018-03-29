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Орловский агропарк «Черемисино» презентовали в Воронеже
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Орловский агропарк «Черемисино» презентовали в Воронеже 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Корпорация развития Орловской области приняла участие в Международном инвестфоруме и выставке «Агро Центральная Россия и Поволжье: инвестиции в развитие» в Воронеже.
На форуме были представлены инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации действующих агропроектов. АО «Корпорация развития Орловской области» презентовала проект агропромышленного парка «Черемисино» из Должанского района.
Руководитель Центра Роман Мешков рассказал о выгодном логистическом положении площадки, транспортной и инженерной инфраструктуре и возможности строительства тепличного комплекса на территории агропарка.
Площадь агропромышленного парка составляет 38 га. Он расположен в 180 км от Орла, у границы Курской и Липецкой областей. Потенциальные инвесторы смогут приобрести землю в собственность и получить господдержку в виде льгот по налогу на прибыль и имущество.
В пресс-службе правительства отметили, что в Международном инвестиционном Форуме и выставке «Агро Центральная Россия и Поволжье: инвестиции в развитие» приняли участие более 500 инициаторов инвестпроектов из регионов России, инвесторы из стран СНГ, Азии и Европы, руководители энергетических компаний России, профильные министерства и ведомства РФ.
Сообщение Орловский агропарк «Черемисино» презентовали в Воронеже появились сначала на РИА 57.
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