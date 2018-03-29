В 2018 году в Прикамье за федеральный счёт отремонтируют 111 км дорог 

28 марта в Москве состоялось итоговое расширенное заседание коллегии Министерства транспорта России. На мероприятии присутствовал также губернатор Пермского края Максим Решетников. Он представил результаты деятельности транспортной системы Пермского края за 2017 год.
Глава региона отметил эффективность проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря федеральной программе, в крае за 2017 год привели в порядок 142 км дорог. Ликвидировали 137 из 159 аварийных участков. Год назад в нормативном состоянии было меньше половины дорог, сейчас — 56%. Проект даёт возможность перераспределять средства краевого дорожного фонда на другие важные стройки.
В 2018 году на реализацию проекта в регионе направят 2 млрд рублей. Это позволит привести в порядок еще 111 км дорог, это 48 объектов, и ликвидировать 26 аварийных участков.
Также глава Прикамья внёс предложения по изменению подхода федерального Министерства относительно взаимодействия с регионами. Например, губернатор попросил передать субъектам права самим устанавливать предельные допустимые весовые параметры: для разных сезонов и категорий грузов (в связи с разными погодными условиями во всех регионах страны).
Также Максим Решетников предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность утверждения субсидированных авиамаршрутов на трёхлетний период.