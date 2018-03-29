В 2018 году в Прикамье за федеральный счёт отремонтируют 111 км дорог

Глава региона отметил эффективность проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря федеральной программе, в крае за 2017 год привели в порядок 142 км дорог. Ликвидировали 137 из 159 аварийных участков. Год назад в нормативном состоянии было меньше половины дорог, сейчас — 56%. Проект даёт возможность перераспределять средства краевого дорожного фонда на другие важные стройки.

В 2018 году на реализацию проекта в регионе направят 2 млрд рублей. Это позволит привести в порядок еще 111 км дорог, это 48 объектов, и ликвидировать 26 аварийных участков.

Также глава Прикамья внёс предложения по изменению подхода федерального Министерства относительно взаимодействия с регионами. Например, губернатор попросил передать субъектам права самим устанавливать предельные допустимые весовые параметры: для разных сезонов и категорий грузов (в связи с разными погодными условиями во всех регионах страны).

Также Максим Решетников предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность утверждения субсидированных авиамаршрутов на трёхлетний период.