Бассейны, ледовая арена и футбольные поля появятся на Левенцовке

Три бассейна, футбольные поля, ледовая арена и многое другое в скором времени будет к услугам жителей Ростова. В Левенцовском микрорайоне в апреле начнут строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса, об этом сообщают ростовские СМИ.

Наталья Пищугина, главный инициатор проекта рассказывает, что в новом спорткомплексе разместятся фитнес-центр, несколько футбольных полей, ледовая арена и три бассейна. Причем два из них будут открытыми, с дорожками до 25м, а один бассейн планируется поместить под крышу.

Кроме спортивных сооружений, на базе комплекса планируют создать футбольную школу-интернат, в ней смогут обучаться до 150 юных спортсменов в возрасте от семи лет. Также на территории спорткомплекса создадут реабилитационный центр.

Начало работ запланировано на апрель текущего года, общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей.