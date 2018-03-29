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Бассейны, ледовая арена и футбольные поля появятся на Левенцовке
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Бассейны, ледовая арена и футбольные поля появятся на Левенцовке 

Деловое сообщество 1 час назад
Три бассейна, футбольные поля, ледовая арена и многое другое в скором времени будет к услугам жителей Ростова. В Левенцовском микрорайоне в апреле начнут строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса, об этом сообщают ростовские СМИ.
Наталья Пищугина, главный инициатор проекта рассказывает, что в новом спорткомплексе разместятся фитнес-центр, несколько футбольных полей, ледовая арена и три бассейна. Причем два из них будут открытыми, с дорожками до 25м, а один бассейн планируется поместить под крышу.
Кроме спортивных сооружений, на базе комплекса планируют создать футбольную школу-интернат, в ней смогут обучаться до 150 юных спортсменов в возрасте от семи лет. Также на территории спорткомплекса создадут реабилитационный центр.
Начало работ запланировано на апрель текущего года, общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей.
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