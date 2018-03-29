К взрыву льда на реках готовятся в Новосибирской области

Лед на реке Карасук вблизи сел Черновка и Решеты (Кочковский район), Нижнечеремошное и Зубково (Краснозерский район) распилен, сообщила АСС Новосибирской области . Также это сделано в районе коммунального моста на реке Бердь в Искитиме , что, уверяют спасатели, будет способствовать свободному прохождению паводковых вод, предупредит резкие подъемы уровня воды и ослабит нагрузку на опорные конструкции моста.

Следующий этап — ледовзрывные работы. Для этих целей в Новосибирской области заготовили около 10 тонн взрывчатых веществ. В готовности находятся группы подрывников и спасателей. Работы могут начаться в апреле — в период вскрытия рек.

Для ведения ледовой разведки запускали беспилотник, затем анализировали полученные данные, намечая места, где необходимо ослабить ледовые поля. После приступали к пилению — такой порядок превентивных действий выполнили спасатели в трех районах. Кроме того, оказали помощь специалистам Краснозерского района при расчистке русла реки Карасук от растительности.

«Для пиления льда использовалась специальная гидравлическая установка, разработанная в Новосибирске при участии специалистов службы. В 2013 году эта ледорезная конструкция успешно испытана спасателями муниципальной аварийно-спасательной службы, и с тех пор активно применяется. Такая установка есть в нашей областной службе, а также городской спасательной», — сообщил начальник Аварийно-спасательной службы Новосибирской области Константин Можейко.

По предварительным данным, вскрытие рек Новосибирской области ориентировочно ожидается во второй-третьей декаде апреля. В это время возможно образование заторов льда, резкий подъем уровня воды на реках Бердь, Иня и Карасук. Уточненный прогноз специалисты гидромета представят в начале апреля.

Напомним, в прошлом году первые взрывы прогремели в Мошкоском районе 4 апреля: спасатели совместно со специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв» с целью разрыхления речного льда и принудительного пуска ледохода провели взрывные работы на реке Иня восточнее села Мотково, рядом с садовым некоммерческим товариществом «Рябинка».