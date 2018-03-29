Ещё
Открытая форточка спасет свердловчан от «тихого убийцы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Открытая форточка спасет свердловчан от «тихого убийцы» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Отравление угарным газом происходит незаметно.
Газовые водонагреватели и котлы, установленные в домах и квартирах свердловчан, являются приборами повышенной опасности. Если ими пользоваться неверно, пренебрегая правилами газовой безопасности, риск отравления угарным газом (СО) возрастает многократно. В сводках российских экстренных служб регулярно фиксируются случаи отравления продуктами сгорания природного газа. Чаще всего их причина кроется в неработающей тяге в дымовых и вентиляционных каналах, а также установке оборудования без автоматики безопасности или же намеренном отключении датчиков.
Специалисты АО «ГАЗЭКС» не устают напоминать потребителям газа, что датчик тяги установлен в колонке и котле неслучайно — он определяет интенсивность тяги в дымоходе. Если тяга плохая — датчик дает сигнал клапану, который перекрывает подачу голубого топлива к горелке. Попросту говоря, он отключает газовый прибор. В такой ситуации принудительно возвращать к работе колонку или котел ни в коем случае нельзя.
Крайне важно проверять тягу в дымоходе не только перед включением газового прибора, но и во время его работы. Также необходимо обеспечивать постоянный приток свежего воздуха при использовании газовых приборов. Пластиковые окна и сейф-двери полностью перекрывают приток воздуха в квартиры, создавая эффект «газовой камеры». Специалисты ВДПО советуют устанавливать на пластиковые окна приточные клапаны, либо держать открытой форточку или створку окна.
Перед пользованием газифицированной печью нужно проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически требуется очищать «карман» дымохода.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга, категорически запрещено самостоятельно ремонтировать газовые приборы или привлекать для этих целей неквалифицированных лиц. Все газоопасные работы должны выполнять только работники специализированной организации.
Следует отметить, что проверка дымоходов и вентканалов должна проводиться не реже 3 раз в год, а техобслуживание газового оборудования ежегодно. При запахе газа или аварийной ситуации необходимо звонить «104» или «04» (со стационарного телефона). Аварийно-диспетчерская служба АО «ГАЗЭКС» работает круглосуточно.
Угарный газ бесцветен, без запаха и вкуса, отравление им происходит незаметно для человека, за что СО прозвали «тихим убийцей». Ежегодно он уносит жизни сотен людей. Газовики призывают свердловчан беречь себя и свои семьи.
Уралинформбюро: последние новости
На Урале впервые выберут лидеров корпоративной благотворительности "В отставку!": жители Кемерово требуют увольнения Амана Тулеева Зарплаты ямальских чиновников обогнали общероссийские
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло54
Россия приготовила ответ США108
Азербайджан забраковал российское оружие302
Блогер Варламов задержан в Москве63
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово408
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
06:07
Число пострадавших в Кемерово возросло
Происшествия
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение