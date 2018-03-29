Названы самые интересные события в Нижегородской области за 28 марта

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 28 марта, в среду.

1. Памятные мероприятия в честь юбилея Горького стартовали в Нижегородской области

В них принимает участие глава региона Глеб Никитин

2. Накануне Пасхи в Нижегородской области подорожали продукты

Об этом рассказали в региональном УФАС

3. Горячей водой залило площадь Свободы в Нижнем Новгороде

Днем 28 марта здесь прорвало трубу теплоснабжения.

4. Пассажирский автобус сгорел на Зеленском съезде 28 марта

ПАЗик загорелся во время движения.

Соответствующие заявления от них поступили в региональный парламент.

6. Директор Японского центра сменился в Нижнем Новгороде

Вместо Акихико Сатаке этот пост займет Ютака Кунугида.