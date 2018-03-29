Названы самые интересные события в Нижегородской области за 28 марта 

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 28 марта, в среду.
1. Памятные мероприятия в честь юбилея Горького стартовали в Нижегородской области
В них принимает участие глава региона Глеб Никитин.
2. Накануне Пасхи в Нижегородской области подорожали продукты
Об этом рассказали в региональном УФАС.
3. Горячей водой залило площадь Свободы в Нижнем Новгороде
Днем 28 марта здесь прорвало трубу теплоснабжения.
4. Пассажирский автобус сгорел на Зеленском съезде 28 марта
ПАЗик загорелся во время движения.
5. Олег и Никита Сорокины покидают ряды депутатов
Соответствующие заявления от них поступили в региональный парламент.
6. Директор Японского центра сменился в Нижнем Новгороде
Вместо Акихико Сатаке этот пост займет Ютака Кунугида.