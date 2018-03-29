Максим Решетников предложил утверждать субсидируемые авиамаршруты на трехлетний период

Он подчеркнул эффективность президентского проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого за год в Пермском крае отремонтировано 142 километра трасс. Ликвидировано 137 из 159 аварийных участков. Сейчас в регионе в нормативном состоянии находится 56% дорог, год назад было меньше половины. Также, по мнению Решетникова, проект позволяет перераспределять деньги краевого дорожного фонда на другие важные объекты.

В этом году на реализацию проекта в Пермском крае направят 2 млрд рублей. Это позволит отремонтировать еще 111 км дорог — 48 объектов. Будет ликвидировано 26 аварийных участков.

Завершая выступление, глава региона внес предложения по изменению подходов Минтранса РФ во взаимодействии с регионами. Так как в разных регионах, разный климат и погода, Решетников предложил рассмотреть возможность передачи субъектам право устанавливать предельные допустимые весовые параметры: для разных сезонов и категорий грузов. Также он предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность утверждения субсидированых авиамаршрутов на трехлетний период.

Фото: пресс-служба губернатора