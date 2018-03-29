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Образование, спорт, благотворительность. НОВАТЭК поддержит на Ямале социальные проекты
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Образование, спорт, благотворительность. НОВАТЭК поддержит на Ямале социальные проекты 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали в Москве дополнительное соглашение о сотрудничестве в 2018 году.
Подписание документа состоялось в рамках генерального соглашения правительства округа и ПАО «НОВАТЭК» и предусматривает финансовую поддержку предприятием конкретных социальных, образовательных и молодёжных проектов, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
В частности, в Пуровском районе средства направят на программы обучения и развития одарённых детей, на подготовку специалистов среднего специального образования, на поддержку технического творчества, инженерно-конструкторской, изобретательской деятельности школьников. Кроме того, деньги пойдут на совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, на финансирование мероприятий в сфере культуры и на защиту интересов и прав коренных народов.
Также компания поддержит семьи Надымского района, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В Новом Уренгое планируют оказать финансовую помощь при завершении строительных работ детско-юношеской спортивной школы «Контакт». В Ямальском районе поддержку получат студенческие отряды при проведении экологической очистки берега реки Сеяха. Решение социальных вопросов поддержат и в Красноселькупском районе. Кроме того, в документе предусмотрено внимание к проектам регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО „Ямал — потомкам!“, Федерации фигурного катания на коньках и хоккея арктического региона, благотворительного фонда поддержки детей ЯНАО „Ямине“, а также российского Центра освоения Арктики.
»Дополнительное соглашение затрагивает многие муниципальные образования округа. Компания помогает по различным направлениям — это и образование, и спорт, и благотворительность, помощь нашим детям. Огромная благодарность за такую поддержку и социальную ответственность», — сказал при подписании документа Дмитрий Кобылкин.
«НОВАТЭК никогда не забудет помощи и поддержки региона в период своего становления. И мы осознаем, как важно участие компании в социальном развитии территории. Видим, как строятся школы, детские сады, растет качество медицинского обслуживания. Коллектив компании в округе вырос в разы. Важно, чтобы семьи наших работников также получали современные услуги и жили комфортно», — отметил Леонид Михельсон.
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