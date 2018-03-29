Образование, спорт, благотворительность. НОВАТЭК поддержит на Ямале социальные проекты

Подписание документа состоялось в рамках генерального соглашения правительства округа и ПАО «НОВАТЭК» и предусматривает финансовую поддержку предприятием конкретных социальных, образовательных и молодёжных проектов, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В частности, в Пуровском районе средства направят на программы обучения и развития одарённых детей, на подготовку специалистов среднего специального образования, на поддержку технического творчества, инженерно-конструкторской, изобретательской деятельности школьников. Кроме того, деньги пойдут на совершенствование материально-технической базы спортивных учреждений и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня, на финансирование мероприятий в сфере культуры и на защиту интересов и прав коренных народов.

Также компания поддержит семьи Надымского района, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В Новом Уренгое планируют оказать финансовую помощь при завершении строительных работ детско-юношеской спортивной школы «Контакт». В Ямальском районе поддержку получат студенческие отряды при проведении экологической очистки берега реки Сеяха. Решение социальных вопросов поддержат и в Красноселькупском районе. Кроме того, в документе предусмотрено внимание к проектам регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯНАО „Ямал — потомкам!“, Федерации фигурного катания на коньках и хоккея арктического региона, благотворительного фонда поддержки детей ЯНАО „Ямине“, а также российского Центра освоения Арктики.

»Дополнительное соглашение затрагивает многие муниципальные образования округа. Компания помогает по различным направлениям — это и образование, и спорт, и благотворительность, помощь нашим детям. Огромная благодарность за такую поддержку и социальную ответственность», — сказал при подписании документа Дмитрий Кобылкин.

«НОВАТЭК никогда не забудет помощи и поддержки региона в период своего становления. И мы осознаем, как важно участие компании в социальном развитии территории. Видим, как строятся школы, детские сады, растет качество медицинского обслуживания. Коллектив компании в округе вырос в разы. Важно, чтобы семьи наших работников также получали современные услуги и жили комфортно», — отметил Леонид Михельсон.