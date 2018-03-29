Лекарства и чай из осины и Иван-чая. Ханты-Мансийск собрал молодых ученых Ямала и Югры

Старшеклассники, студенты и аспиранты Ямала и Югры обсуждают проблемы рационального природопользования и историю геологического поиска в Западной Сибири.

Этим темам посвящена шестая региональная молодежная конференция имени В. И. Шпильмана, которая проходит в Музее геологии нефти и газа в Ханты-Мансийске . Они общаются с экспертами на круглых столах, обменяются опытом с будущими коллегами и представляют результаты своих исследований.

На конференцию молодые и юные ученые привезли работы по геохимии, поиску полезных ископаемых, технологиям освоения и переработки минерального сырья, экологии, энергоэффективности и истории геологического поиска. Например, результаты изучения свойств осины обыкновенной и иван-чая смогут пригодиться для разработки лекарств или чая.

«Широкое применение эти растения находят в народной медицине. Кора осины хорошо исследована, а листья и почки — еще нет, как и у иван-чая. Поэтому мы изучаем биологически активные вещества, сравниваем данные в зависимости от сбора. Иван-чай — это отличный заменитель черного индийского чая. После ферментации их трудно отличить. Его даже добавляют в индийский чай, чтобы удешевить. Сейчас мы смотрим, какие полезные вещества остаются у ферментированного чая», — рассказал студент Югорского государственного университета Никита Волков

Отметим, Иван-чая много на Ямале и в Югре, но пока это растение используют в основном коренные народы.

По словам заместителя директора по научной работе музея Натальи Сенюковой, организаторы хотят заинтересовать участников научной работой: «Мы ждем, что они станут нашими коллегами, внесут новую информацию в развитие разных отраслей науки. Это геология, история, экология, химия нефти, энергетика, нефтегазовое дело. Все материалы конференции публикуются в специальном издании. В прошлом году его зарегистрировали в национальной электронной библиотеке. Многие выпускники вузов, которые участвовали в нашей конференции в предыдущие годы, уже работают в нефтегазовых предприятиях региона. Полученные здесь знания и навыки они реализуют в профессиональной деятельности. Прежде всего, мы готовим ребят к тому, чтобы они пришли на работу с конкретными навыками».

Все участники конференции получат свидетельства, их исследования внесут в реестр сайта организатора конференции: muzgeo.ru. Авторы лучших работ в каждой секции получат дипломы, — сообщает ugra-news.ru. Сегодня подведут итоги конференции и наградят победителей.