Ещё
Лекарства и чай из осины и Иван-чая. Ханты-Мансийск собрал молодых ученых Ямала и Югры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лекарства и чай из осины и Иван-чая. Ханты-Мансийск собрал молодых ученых Ямала и Югры 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Старшеклассники, студенты и аспиранты Ямала и Югры обсуждают проблемы рационального природопользования и историю геологического поиска в Западной Сибири.
Этим темам посвящена шестая региональная молодежная конференция имени В. И. Шпильмана, которая проходит в Музее геологии нефти и газа в Ханты-Мансийске. Они общаются с экспертами на круглых столах, обменяются опытом с будущими коллегами и представляют результаты своих исследований.
На конференцию молодые и юные ученые привезли работы по геохимии, поиску полезных ископаемых, технологиям освоения и переработки минерального сырья, экологии, энергоэффективности и истории геологического поиска. Например, результаты изучения свойств осины обыкновенной и иван-чая смогут пригодиться для разработки лекарств или чая.
«Широкое применение эти растения находят в народной медицине. Кора осины хорошо исследована, а листья и почки — еще нет, как и у иван-чая. Поэтому мы изучаем биологически активные вещества, сравниваем данные в зависимости от сбора. Иван-чай — это отличный заменитель черного индийского чая. После ферментации их трудно отличить. Его даже добавляют в индийский чай, чтобы удешевить. Сейчас мы смотрим, какие полезные вещества остаются у ферментированного чая», — рассказал студент Югорского государственного университета Никита Волков.
Отметим, Иван-чая много на Ямале и в Югре, но пока это растение используют в основном коренные народы.
По словам заместителя директора по научной работе музея Натальи Сенюковой, организаторы хотят заинтересовать участников научной работой: «Мы ждем, что они станут нашими коллегами, внесут новую информацию в развитие разных отраслей науки. Это геология, история, экология, химия нефти, энергетика, нефтегазовое дело. Все материалы конференции публикуются в специальном издании. В прошлом году его зарегистрировали в национальной электронной библиотеке. Многие выпускники вузов, которые участвовали в нашей конференции в предыдущие годы, уже работают в нефтегазовых предприятиях региона. Полученные здесь знания и навыки они реализуют в профессиональной деятельности. Прежде всего, мы готовим ребят к тому, чтобы они пришли на работу с конкретными навыками».
Все участники конференции получат свидетельства, их исследования внесут в реестр сайта организатора конференции: muzgeo.ru. Авторы лучших работ в каждой секции получат дипломы, — сообщает ugra-news.ru. Сегодня подведут итоги конференции и наградят победителей.
ИА Север-Пресс: последние новости
В «Верхне-Пуровском» торопятся родиться соболята. Это к весне Образование, спорт, благотворительность. НОВАТЭК поддержит на Ямале социальные проекты На Ямале первая кочевая семья готовится усыновить ребенка после поправок в федеральный закон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло55
Россия приготовила ответ США112
Азербайджан забраковал российское оружие306
Блогер Варламов задержан в Москве64
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово409
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
06:07
Число пострадавших в Кемерово возросло
Происшествия
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение