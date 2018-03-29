Когда начнут строить мост между Салехардом и Лабытнанги, заявил глава Минтранса 

У всех, кто давно мечтает соединить берега Оби между ямальской столицей и ее городом-спутником, появился единомышленник в общественном совете министерства транспорта. Его глава Михаил Блинкин надеется побывать на открытии этого моста, без которого не запустить в полной мере Северный широтный ход. Когда начнут строить? Об этом говорили вчера, 28 марта, на заседании расширенной коллегии Министерства транспорта РФ в Москве. Глава ведомства Максим Соколов ответил всем мечтателям: дата начала строительства моста будет назначена в текущем году. И пообещал пригласить почетного транспортника на церемонию начала строительства объекта, важного для экономики страны и для комфортной жизни ямальцев. — Раз министр транспорта сказал, значит, можно быть уверенным, что приступим в этом году к реализации проекта Северный широтный ход и строительству моста через Обь, — прокомментировал заявление руководителя Минтранса губернатор Дмитрий Кобылкин. Ямал в последние годы находится на передовой развития транспортной инфраструктуры. Скоро ямальский порт Сабетта будет еще мощнее, а в Обской губе построят судоходный подходный канал. Инвестором выступит ОАО «Ямал СПГ». Сабетта уже стала одной из главных причин увеличения грузоперевозок на Севморпути. За прошлый год по арктической магистрали перевезено больше на 30 процентов — почти 10 миллионов тонн, что значительно превышает советские показатели. Глава государства призвал нарастить грузопоток по этой магистрали в 10 раз к 2025 году. Поэтому работы в ближайшие годы будет очень много и Ямал будет играть одну из ключевых ролей, считает глава региона: — Примерно 5-7 лет уйдет на то, чтобы обеспечить скорость движения по азиатскому и европейскому маршрутам. Для этого необходимы ледоколы. Президент России четко поставил задачу по строительству трех ледоколов «Лидер», по обеспечению безопасности на Северном морском пути. Детали реализации транспортных проектов в ЯНАО обсуждались на рабочем совещании с главой Минтранса. — Речь шла о концессии реконструкции аэропорта Новый Уренгой, о строительстве моста через реку Пур, в районе поселка Уренгой. О строительстве автомобильной дороги Надым-Салехард, которой приближается к завершению. Уже к 2020 году хотим сдать ее в эксплуатацию, — сообщил Дмитрий Кобылкин.
НЮАНСЫ Севморпуть будут превращать в глобальную артерию Транспортная отрасль развивается в несколько раз быстрее, чем вся экономика страны. Подводя итоги прошлого года, вице-премьер правительства Аркадий Дворкович привел цифры, подтверждающие положительную динамику по нескольким направлениям. Пассажиропоток в авиатранспорте вырос на 18 процентов и составил 105 миллионов человек. Железнодорожники перевезли больше миллиарда человек (+7,5 процента), объем грузоперевозок достиг 1,3 млрд тонн (+3%). Морской транспорт добился 9-процентого увеличения. — Прирост производственных мощностей морских портов составил 22 млн тонн, в основном, за счет реализации мероприятий в портах Сабетта и Приморск, — подчеркнул министр транспорта Максим Соколов. — В декабре 2017 года с терминала «Ямал СПГ» в порту Сабетта произведена первая отгрузка сжиженного газа и газового конденсата в танкер-газовоз «Кристоф де Маржери». Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути вырос за последние пять лет в три раза и почти достиг 10 млн тонн. Дальнейшие шаги направлены на решение масштабной задачи, поставленной Президентом — развитие Севморпути как глобальной транспортной артерии. Напомним, маршрут через льды Ледовитого океана самый короткий между Европой и Восточной Азией, это существенно снижает время и затраты на перевозки по сравнению с Суэцким каналом.