Народный календарь. 29 марта. Почему на Савву да Трофима хлеба не едят

Память о мучениках Савве (Савине) и Трофиме свято соблюдалась на Руси, а подчеркивалась делами. Не зря этот день называли еще и Тележным днем: много хлопот было в этот день у домовитых хозяев, надо было осмотреть телеги, проверить, надежны ли колеса, проверить, так ли прилажены оглобли.

К наступлению Тележного дня как правило от санного пути не оставалось уже и следа. Раскисшие дороги и грязь по колено требовали от владельцев лошадей и телег большого умения. Так что перед окончательной пересадкой на «летний» вид транспорта его нужно было привести в порядок: на Трофима завязнешь — вся весна наперекосяк.

Холода еще могли попугать по ночам, но днем, как правило, даже в бессолнечные дни начинали звенеть ручьи. Говорили: хоть крути, хоть верти, а весна — впереди. Теплая погода на Трофима считалась приметой наступления теплого лета.

К теплу купались на Трофима и воробьи в лужах. К нему же плыли и облака высоко в небе. Да и кружение над домом вернувшихся перелетных птиц — все говорило о тепле! Если же солнышко светило лучами разного цвета, примечали: а это — к дождю.

А еще с этим днем были связаны приметы, к погоде отношения не имеющие. Например, считалось, что 29 марта после захода солнца нельзя есть хлеб — обнищаешь. Говорили и строже: на Савву и Трофима хлеба не едят! Или вот еще: в этот день нельзя было одалживать деньги, если одолжишь — весь год в долгах проживешь. И огонь ни вообще, ни даже в печи разводить не советовали — это к неполадкам в доме. Ну и в сани, даже если еще был снег, садиться тоже не рекомендовали: удачу на них проедешь, не иначе.

* Именины в этот день отмечают Александр, Денис и Емельян, Иван, Павел и Роман, а также Трофим и Юлиан.

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