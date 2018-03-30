Мэр Ханты-Мансийска снова попал в десятку лучших в регионах России 

30 марта 2018 года — Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал рейтинг мэров столиц регионов.
По итогам первых месяцев 2018 года мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин занял 6-е место. В 2017 году глава югорской столицы был на 7 месте. Пусть рост не значительный, но рейтинг сити-менеджера растёт.
Однако, пока Ряшина опережают Александр Моор градоначальник Тюмени, Ильсур Метшин (Казань), Ирек Ялалов (Уфа), Сергей Собянин (Москва) и Иван Кононенко (Салехард).
Аутсайдерами этого года ожидаемо стали мэры Бирбоджана и Махачкалы. Они заняли 86 и 87 места. Однако самую низкую оценку получил Илья Сердюк глава города Кемерово. Произошедший пожар резко сказался на рейтингах всех политиков региона.