Депутаты Тукаевского района надеются добиться отставки главы Шильны через Минниханова 

Группа депутатов в ходе заседания совета Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района внесла для рассмотрения инициативу об отставке главы поселения Геннадия Харитонова. Депутаты считают, что глава Шильны не исполняет свои обязанности, не решает задачи местного значения. Под обращением свои подписи поставили Роман Ваганов, Максим Федоров и другие народные избранники. Предполагается, что инициатива будет направлена президенту РТ Рустаму Минниханову вместе с проектом решения об отставке. Харитонова ознакомили с инициативой, однако он отказался расписываться в получении документа. О таком решении сообщил Ваганов на заседании.